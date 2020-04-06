Рус. Посвящение…
Рус. Посвящение в язычество
Читает Гриф (Григорий Грибов).
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Сколько же раз говорить, что славяне не были язычниками…
ЯЗЫЧЕСТВО – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли
Он употребляется исключительно в христианской литературе.
Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Языченик». Применять термин Язычники к Славянам, просто не верно, ибо НЕ МОЖЕМ МЫ САМИ СЕБЕ БЫТЬ ИНОЗЕМЦАМ И ИНОВЕРЦАМИ.
«Язычество» – это извращение, уход от Ведической Культуры, поклонение одному или нескольким богам материального мира, исполнение их воли, вместо Прославления Всевышнего и жития по его Заповедям, изложенным в Славяно-Арийских Ведах. Попы называют язычниками католиков, т.к. они молятся статуям Христоса и девы Марии, а те – попов, т.к. они наши праздники приспособили для своих…
Термин «язычество» означает «инородство», «иноверство». Т.е., по-древнеславянски «язык» – это народ; представитель этого народа – «языче»; представитель какого-либо другого (чуждого, с иным вероиспо-веданием) народа – «языче никакой», или сокращенно – «язычник». Впоследствии евреи решили насытить термин «язычество» (pagan) нега-тивными образами, что успешно сделали и в торе, и в талмуде, и в библии, и в Коране, и в настоящее время поддерживают такую позицию во всех средствах массовой информации.
Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.
«Язычество – это потерявший свои знания и мудрость Ведизм»
НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…
Книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным (не Славянским и Арийским) Богам.