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Рус. Посвящение…

16:08. 6 апреля 2020 32 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Рус. Посвящение в язычество
Читает Гриф (Григорий Грибов).

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6qgZhOuSN6Q

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29122 25434
    Вячеслав 6 апреля 2020 в 16:31

    Сколько же раз говорить, что славяне не были язычниками…
    ЯЗЫЧЕСТВО – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли
    Он употребляется исключительно в христианской литературе.
    Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Языченик». Применять термин Язычники к Славянам, просто не верно, ибо НЕ МОЖЕМ МЫ САМИ СЕБЕ БЫТЬ ИНОЗЕМЦАМ И ИНОВЕРЦАМИ.
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    Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.

    «Язычество – это потерявший свои знания и мудрость Ведизм»

    НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
    ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
    21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…

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