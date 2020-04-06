Главная » Аналитика, Здоровье, Новости, Политика

Прокуроры выявили фейки о коронавирусе в пяти регионах России.

14:32. 6 апреля 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Сотрудники прокуратуры выявили недостоверные сообщения о коронавирусной инфекции COVID-19 в пяти российских регионах. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
 
Прокуроры выявили фейки о коронавирусе в пяти регионах России

 

  • РИА Новости

Фейки были выявлены органами прокуратуры Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Курской области. Они распространялись в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

«Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации», — заявила пресс-служба.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области писала, что в Магнитогорске местному жителю вынесен приговор за ложную информацию о коронавирусе.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/735039-prokurory-feiki-koronavirus

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Операция бразильской полиции под названием "Гласность" оказалась фейком
...большинство распространителей детской порнографии, которых выявила вовсе не бразильская, а ... провела должного расследования произошедшего, а прокурор и судья (Marllon Sousa) ,...". Эксперты также предполагают, что фейки о "русской мафии" и необходимости...
Новости Украины и Новороссии 08 декабря 2015
...заявление заместителя генерального прокурора Украины и одновременно главного прокурора Одесской области ...объекта обесточены. Глава Республики поручил выявить всех, кто незаконно получал ...Топ-глупостей. Как поставить один фейк трижды. К оглавлению | Источник:...
Новости Украины и Новороссии 05 июня 2018
... пользователя Т.Высоцкую в распространении фейков. Однако через некоторое время о... — сепаратист и военный преступник, — экс-прокурор Одесской области Бывший глава прокуратуры... задание контрразведки СБУ, которая хотела выявить «агентов Путина». С этой целью...
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
... rusvesna.su На флоте Украины выявили массовое дезертирство и поездки офицеров... октябре прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, официально военной... что информация о письме Порошенко — «фейк». Пресс-секретарь Порошенко также согласился...
Новости Украины и Новороссии 10 марта 2016
...территории РФ. Иск был подан прокурором республики Натальей Поклонской. Ответчиком ...и областных администраций сотрудники департамента выявили еще одного чиновника, который ... «сухую голодовку» (ФОТО) Очередная фейк-голодовка Савченко завершилась так же...
“Потерь нет” или безотходная война для Киева
...торговля органами на Донбассе — это "фейк" и "пугалка", как ОБСЕ ...в Великобританию, а также как, выявило расследование, в клиники Берлина, Геттингена...международному сообществу, свидетельствует и книга прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)