Отсрочка не для всех, Вирус и мигранты, Завалят Мусором? // Галопом по Европам #185
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 954 заболевших. Всего – 6343, умерли 47, выздоровели 406 пациентов;
- РЖД отменили международные поезда – всего закрыто 20 зарубежных направлений, в воскресенье перестали
ходить составы в Беларусь;
- В Нью-Йорке за день почти 600 умерших, в Италии 525 – это наименьший прирост за две недели;
- Вынужденные каникулы в России по итогам года могут стоить трёх процентов ВВП или почти трех с половиной
триллионов рублей;
- Сбербанк разъяснил, кто может получить право на кредитные каникулы;
- Мишустин, запретил начислять пени за неуплату по ЖКХ – мораторий продлится до 1 января 2021-го;
- Подмосковный губернатор Воробьев заявил – все крупные заводы международных корпораций в регионе будут
работать на этой неделе;
- Питерский губернатор Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками со школьниками;
- В Свердловской области на фоне эпидемии врачи жалуются на снижение зарплаты – местами до двух с половиной
раз.
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