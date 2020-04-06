Отсрочка не для всех, Вирус и мигранты, Завалят Мусором? // Галопом по Европам #185

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 954 заболевших. Всего – 6343, умерли 47, выздоровели 406 пациентов;

- РЖД отменили международные поезда – всего закрыто 20 зарубежных направлений, в воскресенье перестали



ходить составы в Беларусь;

- В Нью-Йорке за день почти 600 умерших, в Италии 525 – это наименьший прирост за две недели;

- Вынужденные каникулы в России по итогам года могут стоить трёх процентов ВВП или почти трех с половиной



триллионов рублей;

- Сбербанк разъяснил, кто может получить право на кредитные каникулы;

- Мишустин, запретил начислять пени за неуплату по ЖКХ – мораторий продлится до 1 января 2021-го;

- Подмосковный губернатор Воробьев заявил – все крупные заводы международных корпораций в регионе будут



работать на этой неделе;

- Питерский губернатор Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками со школьниками;

- В Свердловской области на фоне эпидемии врачи жалуются на снижение зарплаты – местами до двух с половиной



раз.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EesfYjpJtIY