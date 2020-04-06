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Основатель «теневого ЦРУ» предсказал крах Евросоюза после пандемии коронавируса.

07:07. 6 апреля 2020 207 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Пандемия коронавиурса и спровоцированные ею экономические и политические процессы меняют расстановку сил в мире. Евросоюз показал свою несостоятельность и фактически перестал существовать как структура управления. Такую точку зрения высказал в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet известный американский политолог, основатель «теневого ЦРУ» – Центра аналитики и прогнозов Stratfor Джордж Фридман. Перевод статьи эксклюзивно для «ПолитРоссии» представил венгерский эксперт Миклош Кевехази.

COVID-19 меняет жизнь целых стран. Один из главных вопросов, который интересовал журналистов венгерского издания – как, по мнению опытного политолога, изменится мир после того, как схлынет пандемия коронавируса?

Американский аналитик Джордж Фридман, который прославился своими точными прогнозами, отметил, что предсказать нашествие опасной инфекции и спровоцированного ею кризиса было невозможно

«Эта вспышка не является политическим событием, – объяснил он. – Люди склонны верить, что они управляют миром, но это не так».

Уже сейчас можно видеть, как эпидемия и вызванные ею кризисные процессы меняют расстановку сил на международной арене.

«Самое главное изменение заключается в том, что Европейский Союз уже исчез, – указал аналитик. –  Есть Берлин, Будапешт, Париж – они принимают решения и заботятся о своих гражданах. В Европе всегда были сильные национальные государства. Европейский Союз, как «сверхправительство», оказался лишь временной структурой».

По его словам, речь идет не о том, что возродятся национальные государства, а о том, что они никуда не исчезали.                

«Я уверен, что будет действовать какая-то Европейская зона, например европейское сообщество как форма делового сотрудничества и – это всегда было хорошей идеей, – считает Фридман. – А вот идея общеевропейского управления была ошибкой: у ЕС не было для этого достаточной власти и решительности».  

Американский аналитик уверен: Евросоюз уже показал пределы своей эффективности.

«Как мы уже убедились, во время войны или эпидемии Брюссель не способен принимать правильные и ответственные решения», – заметил политолог.

При этом он добавил, что нет никаких проблем с созданием зоны свободной торговли, поскольку Европа нуждается в ней.

«Вот мы живем в Северной Америке, – привел пример Фридман. – Но это не значит, что канадцы могут диктовать нам, как формировать нашу политическую систему».

Ранее венгерский эксперт Миклош Кевехази рассказал о скрытых знаках, которые подает Россия Евросоюзу, оказывая помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Источник: https://politros.com/162581-osnovatel-tenevogo-cru-predskazal-krakh-evrosoyuzu-posle-pandemii-koronavirusa

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