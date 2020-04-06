Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2020
- 09:45 Коронавирус на Украине: число погибших растёт.
- 08:35 Зачем он приехал? — украинское село устроило травлю женщине из-за сына, вернувшегося из Чехии (ВИДЕО).
- 08:00 Кто это вообще писал? — доктор Комаровский в шоке от новых правил карантина (ВИДЕО).
- Вчера 22:48 Пачка крупы от миллиардера.
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Количество больных коронавирусом на Украине за сутки увеличилось на 68 человек. Общее число заразившихся составляет теперь 1319 человек.
Такие данные утром 6 апреля обнародовал Минздрав «незалежной».
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом. Вчера, напомним, сообщалось о 32 скончвшихся. 28 пациентов смогли излечиться от COVID-19.
Распределение заболевших по областям выглядит следующим образом:
♦ Винницкая область — 75 случаев;
♦ Волынская область — 24 случая;
♦ Днепропетровская область — 14 случаев;
♦ «Донецкая область»* — 9 случаев;
♦ Житомирская область — 11 случаев;
♦ Закарпатская область — 35 случаев;
♦ Запорожская область — 41 случай;
♦ Ивано-Франковская область — 116 случаев;
♦ Кировоградская область — 41 случай;
♦ Киев — 234 случая;
♦ Киевская область — 91 случай;
♦ Львовская область — 27 случаев;
♦ «Луганская область»* — 3 случаи;
♦ Одесская область — 27 случаев;
♦ Полтавская область — 11 случаев;
♦ Ровенская область — 39 случаев;
♦ Сумская область — 51 случай;
♦ Тернопольская область — 160 случаев;
♦ Харьковская область — 1 случай;
♦ Херсонская область — 10 случаев;
♦ Хмельницкая область — 10 случаев;
♦ Черновицкая область — 220 случаев;
♦ Черкасская область — 62 случая;
♦ Черниговская область — 7 случаев.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зачем он приехал? — украинское село устроило травлю женщине из-за сына, вернувшегося из Чехии (ВИДЕО)
В селе Ракулово Одесской области переполох. Все напуганы коронавирусом, но не настолько, чтобы не собраться на минимайдан и толпой пытаться изгнать парня, который приехал к матери из Чехии.
Видео одного из таких сборищ показал в Сети брат приехавшего. Он рассказал, что приехавший проехал 4 границы, где проходил проверки и анализы.
Кроме того, в документах которые он заполнял, указывал именно этот адрес на период самоизоляции — из-за чего и не имеет права покинуть посёлок.
Но односельчанам всё равно — они уже окрестили парня «коронавирусным» и проклинают мать приехавшего, требуя, чтобы она закрыла «заражённого» в доме.
Вызванная на место происшествия полиция уехала, ничего не предприняв, противозаконного, полиция как приехала так и уехала.
Вот как звучат некоторые комментарии к видео на YouTube:
«Надо изолировать не парня, а этих людей, если их можно назвать людьми».
«Просто наблюдение — самые громкие бабы без масок».
«Я думал, что такие долбодятлы есть только в Тернопольской области, оказывается их много и в Одесской области».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кто это вообще писал? — доктор Комаровский в шоке от новых правил карантина (ВИДЕО)
Украинский педиатр Евгений Комаровский раскритиковал новое правило карантина в «незалежной», согласно которому детям нельзя гулять на улице, но выгуливать собак — можно.
«Очень бы хотелось чтобы за каждым текстом, который приходит сверху, стояла фамилия человека, который это утвердил, который его дал. Вот вчера был закон как можно гулять. То есть с собаками гулять можно — с детьми гулять нельзя. Я хочу просто знать, кто написал этот текст», — заявил он в эфире украинского ТВ.
Врач пересказал историю, которой с ним поделились его подписчики в соцсетях:
«В деревне мужчина вышел с ребенком и с собакой погулять, его оштрафовали, потому что гулять можно только с собакой, а с собакой и ребенком нельзя».
«То есть он должен ребенка одного дома оставить, чтобы пойти с собакой. Вот когда появляются такие законы, то тут же полиция начинает гоняться за простыми людьми, которые возразить не могут, сопротивляться не могут», — возмущается Комаровский.
Как сообщала «Русская Весна», в Киеве с сегодняшнего дня ощутимо ужесточают карантинные меры, а коронавирус медленно, но верно расползается по стране.
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На видео с 19:28
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Пачка крупы от миллиардера
К оглавлению | Источник: www.youtube.com