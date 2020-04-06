Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2020

В селе Ракулово Одесской области переполох. Все напуганы коронавирусом, но не настолько, чтобы не собраться на минимайдан и толпой пытаться изгнать парня, который приехал к матери из Чехии.

Видео одного из таких сборищ показал в Сети брат приехавшего. Он рассказал, что приехавший проехал 4 границы, где проходил проверки и анализы.

Кроме того, в документах которые он заполнял, указывал именно этот адрес на период самоизоляции — из-за чего и не имеет права покинуть посёлок.

Но односельчанам всё равно — они уже окрестили парня «коронавирусным» и проклинают мать приехавшего, требуя, чтобы она закрыла «заражённого» в доме.

Вызванная на место происшествия полиция уехала, ничего не предприняв, противозаконного, полиция как приехала так и уехала.

Вот как звучат некоторые комментарии к видео на YouTube:

«Надо изолировать не парня, а этих людей, если их можно назвать людьми».

«Просто наблюдение — самые громкие бабы без масок».

«Я думал, что такие долбодятлы есть только в Тернопольской области, оказывается их много и в Одесской области».

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