Лукашенко о коронавирусе, союзе с Россией и мировой пандемии. Большое интервью
14:07. 6 апреля 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал: Владимир
Эксклюзивное интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко телекомпании «МИР». Президент Беларуси рассказал о евразийских союзниках, СНГ, подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире, а также о том, как живет страна в условиях мировой пандемии.
Источник: https://youtu.be/ogORIu1K2KU
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