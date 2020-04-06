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Лукашенко о коронавирусе, союзе с Россией и мировой пандемии. Большое интервью

14:07. 6 апреля 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Эксклюзивное интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко телекомпании «МИР». Президент Беларуси рассказал о евразийских союзниках, СНГ, подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире, а также о том, как живет страна в условиях мировой пандемии.

Источник: https://youtu.be/ogORIu1K2KU

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