Лукашенко о коронавирусе, союзе с Россией и мировой пандемии. Большое интервью

Эксклюзивное интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко телекомпании «МИР». Президент Беларуси рассказал о евразийских союзниках, СНГ, подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире, а также о том, как живет страна в условиях мировой пандемии.

Источник: https://youtu.be/ogORIu1K2KU