«Шестой научно-популярный фестиваль «Цифровая История»». Выступление Анатолия Вассермана на тему «Литература про «попаданцев»: от Янки при дворе короля Артура до героев ВОВ из будущего». Дата выступления 01.12.2019

Седьмой фестиваль “Цифровая История: мифы, с которыми пора покончить”. Фестиваль пройдет в Москве 16 и 17 мая. Купить билеты – https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1219174/

Кто такие “попаданцы”?

Термин конечно звучит смешно. Но сама идея человека угодившего в другое время или вовсе в другой мир, и пытающегося обустроить место куда он попал к лучшему. По крайней мере к лучшему в своём представлении. Это тема очень давняя. В заголовке моего выступления упомянуть “Янки при дворе короля Артура”. Но я совершенно не уверен, что это первое произведение на эту тему. Просто это самое раннее из попадавшихся мне на глаза. Я думаю, что читали практически все присутствующие. Поскольку как очень многие классические произведения оно с годами перешло в раздел детской литературы. В школьную программу вряд ли входит, а вот в список литературы рекомендованной школьникам вошло ещё до моего рождения. И вот этот самый Янки действительно очень многое сделал для изменения общества, но в конечном счёте общество вернулось в прежнее состояние. Иначе товарищу Клеменсу было бы довольно трудно объяснить почему собственно от трудов этого Янки ничего не осталось.

Надо сказать, что с тех пор в литературе о попаданцах найдено несколько объяснений того, как можно изменить мир и в то же время сохранить сам факт своего провала в прошлое. То есть почему изменённый мир в то же время остался таким из которого вы попали в прошлое. Но я лично интересуюсь литературой о попаданцах по двум причинам. Во-первых, меня как человека достаточно тесно связанного с политикой уже лет тридцать, весьма интересует в какой мере человек может повлиять на общество и в какой мере исторические процессы не зависят от отдельных личностей. Ну а во-вторых, я сам себя ощущаю попаданцем пытающемся изменить к лучшему тот мир куда я попал 9 декабря 1952 года.