Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису.
Мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», – передает его слова ТАСС.
Песков заметил, что «предстоит много работы».
Он также отметил, что в ситуации на нефтяном рынке российская сторона настроена на конструктивный переговорный процесс.
«Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Президент [Владимир] Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным, для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей», – сообщил Песков.
По его словам, увеличение добычи нефти приведет к минимальной цене на сырье, что не выгодно ни одной стране мира, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что нынешняя ситуация в мировой экономике намного хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов.
Источник: https://vz.ru/news/2020/4/5/1032632.html
Песков провидец и светлая голова, да и Путин тоже… Вот без них никак нельзя разобрать, что грядёт полная “жопа”, а коронавирус всё усугубляет, плюс возня с ценами на нефть. У меня эта уверенность только крепнет, когда я эту братию даже не слышу, а только вижу, просто знаю, что они ещё есть. Боб, наверное меня прошили – помоги с этим справиться…) Ты лично как с этим борешься?
Он с ним борется исключительно логикой… Иногда дело и до партера доходит…
О Вас можно судить по словам Вашим.
“…да не судимы будете…”
Я слышал, что принимаются даже более решительные меры. Но, хоть слухов на пустом месте не бывает, сведения не точны.
Эти меры – со стороны кота? А то он суров на расправу…
Теперь “кремлёвские” все свои провалы в экономике спишут на мировой кризис. Россия – страна самодостаточная, могла бы существовать без кризисов.