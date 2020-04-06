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Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками.

14:38. 6 апреля 2020 141 просмотр 15 коммент. Опубликовал:
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
 
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

 

  • РИА Новости

Запрет вступает в силу с момента опубликования постановления правительства.

Отмечается, что на «каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы».

При этом максимальный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен быть выше чем 10 копеек за одну единицу.

Среди медицинских изделий, на которые введены ограничения, указаны респираторы, медицинские маски, перчатки, марля и комплекты защитной одежды для медицинских работников.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/735015-kabmin-maski-ogranicheniya

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