Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками.
- РИА Новости
Запрет вступает в силу с момента опубликования постановления правительства.
Отмечается, что на «каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы».
При этом максимальный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам товаров не должен быть выше чем 10 копеек за одну единицу.
Среди медицинских изделий, на которые введены ограничения, указаны респираторы, медицинские маски, перчатки, марля и комплекты защитной одежды для медицинских работников.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/735015-kabmin-maski-ogranicheniya
Это надо было сделать уже месяц назад. Долго запрягают.
Интересная компания http://krhz.ru/produkciya/
А особливо вот это: http://krhz.ru/o-korporacii/obshaya-dokumentatsiya/
Попробуйте отчетность получить, ради интереса и для познания.
А Вам нравятся маски подороже?
А они масками барыжат?
http://krhz.ru/produkciya/sredstva-individualnoj-zawity/respirator-protivoaerozolnyj/
Респиратор.
Смысл тот же.
Вот https://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/respirator/6-131.htm респиратор, которым я пользуюсь с 1982 года (в смысле, знаком с ним), Лепесток – 5, 40 и 200. Синий, желтый, белый.
ВПК СССР.
А это, с позволения, “изделие № 2″ – какой-то паровоз братьев Черепановых. А если морду в лифте прищемит?
Москва – такая Москва
http://freesales2019.ru/maska/?rb_clickid=58143196-1586176707-1327667127&utm_campaign=25141376&utm_content=58143196&utm_medium=kish&utm_source=mykish&utm_term=5506.m.55
В Грузии!!! оплату ЖКХ за 3 месяца более 1,2 млн. семей берет на себя правительство страны. А эти маски через месяц нахрен никому не нужны будут.
Это почему же через месяц?
Расскажите пожалуйста.
Предчувствие. Или Вы считаете правильным завалить все мусорки одноразовым дарьмом? Многоразовые бытовые маски, торгуемые магнитами и пятерками под данное постановление попадают? Я сомневаюсь.
https://www.retail.ru/news/fix-price-zapustil-masshtabnoe-proizvodstvo-odnorazovykh-bytovykh-masok-3-aprelya-2020-192945/
Так и пишите – предчувствие)
Многоразовые – помогают много раз?
Из того, что читал – FFP2 c пропиткой – не более 48 часов (и то под вопросом).
Примеры фактические многоразовых масок, эффективных от заражения есть?
48 часов против 2-3. Выбор не очевиден?
Цену видели?)
По маскам из Fix Price – уверены, что это действительно маска?
У меня были куплены за 119 руб. А сейчас нет в наличии – как за 154 руб. так и за 5700 руб.
Вообще-то никакие не помогают поскольку больные уже изолированы и мы видим на улицах театр абсурда вы Женя правы за месяц наиграются независимо от результата, надоест, придумают памперсы например от диареи или доспехи от майских жуков.