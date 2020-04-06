Игрушки для мальчиков

Во что играли мальчишки несколько ближайших десятилетий назад, во что играют сейчас?

Алексей Орлов и Олег Бажин



Какую идеологию несли в их жизни эти игры тогда и какую несут сейчас? Что происходит с детьми, с их мировоззрением, воплощением их целей. Какие это цели? Какими мужчинами они становятся?..



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Mh7Tb0Tq_Wo