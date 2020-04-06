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Игрушки для мальчиков

16:08. 6 апреля 2020 32 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Во что играли мальчишки несколько ближайших десятилетий назад, во что играют сейчас?
Алексей Орлов и Олег Бажин

Какую идеологию несли в их жизни эти игры тогда и какую несут сейчас? Что происходит с детьми, с их мировоззрением, воплощением их целей. Какие это цели? Какими мужчинами они становятся?..

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Mh7Tb0Tq_Wo

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4100 3404
    Женечка 6 апреля 2020 в 16:25

    Народное Чукотское радио. “Одна палка, два струна – я хозяин всей страна.” Бородачи взяли хорошую тему и поговорили ни о чем. Вот они правильно в войнушку в детстве играли, а теперь дети играют неправильно.

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