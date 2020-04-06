Игрушки для мальчиков
Во что играли мальчишки несколько ближайших десятилетий назад, во что играют сейчас?
Алексей Орлов и Олег Бажин
Какую идеологию несли в их жизни эти игры тогда и какую несут сейчас? Что происходит с детьми, с их мировоззрением, воплощением их целей. Какие это цели? Какими мужчинами они становятся?..
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Народное Чукотское радио. “Одна палка, два струна – я хозяин всей страна.” Бородачи взяли хорошую тему и поговорили ни о чем. Вот они правильно в войнушку в детстве играли, а теперь дети играют неправильно.