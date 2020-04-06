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Эксперты Sohu оценили последствия распродажи Россией госдолга США.

07:43. 6 апреля 2020 274 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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Распродажа Россией американских ценных бумах может стать новым мировым трендом. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu в одной из своих статей. «ПолитРоссия» представляет перевод этого материала.

Ценные бумаги Казначейства США в последнее время все активней претендуют на звание главной «горячей картошки», многие государства избегают связываться с этими активами в связи с мировой нестабильностью. По данным экспертов Sohu, некоторое время назад Китай продал американских облигаций на сумму $7,7 млрд, а Япония на $18,45 млрд. Однако главным пионером и законодателем мод в данной сфере является Россия, которая одной из первых начала сокращать свои вложения в подобные финансовые инструменты. На начало 2020 года страна располагала американскими облигациями на общую сумму в $9,9 млрд, что является крайне незначительной суммой на фоне общих размеров госдолга США.

«Теперь, когда стало понятно, что глобальные инвесторы все более неохотно покупают американские облигации необходимо понять, что делать дальше крупнейшим держателям этих облигаций? К примеру, инвестиции Китая в эти ценные бумаги оцениваются в $1,078 трлн», — сообщают эксперты.

По мнению аналитиков, вопрос дальнейших действий по отношению к американскому госдолгу таких стран как Китай заботит и правительство США. Если Пекин решится провернуть российский трюк, попробовав распродать значительную часть этих активов, это станет огромной проблемой для Вашингтона. Глобальная распродажа вызовет недоверие к ценным бумагам США, которые обладают низкой процентной ставкой и считаются одним из самых надежных активов для вложений.

Помимо этого, эксперты обратили внимание на еще один момент. После финансового кризиса 2008 года ФРС купила большое количество казначейских облигаций США и ипотечных облигаций на рынке недвижимости. Некоторое время назад стало известно, что американский регулятор распродает эти активы. Эти показатели  впервые за несколько лет упали ниже отметки в $4 трлн. Подобные действия еще сильней усиливают беспокойство крупных держателей американского долга касаемо дальнейшей судьбы этих активов, а также заставляет их задуматься насчет того, чтобы последовать примеру России.

Источник: https://politros.com/162688-eksperty-sohu-ocenili-posledstviya-rasprodazhi-rossiei-gosdolga-ssha

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