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Борис Джонсон помещен в реанимацию

23:37. 6 апреля 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Главного рассказчика про "выработку естественного иммунитета от коронавируса" в Британии поместили в отделение интенсивной терапии. Состояние Бориса Джонсона ухудшилось и его уже готовят к переводу на ИВЛ.
Временно исполнять обязанности премьер-министра Бриании на время отсутствия Джонсона будет министр иностранных дел Рааб. Иронично, когда сам инициатор политики "давайте все переболеем" (от которой под давлением Франции и ЕС он в итоге отказался), сам стал жертвой эпидемии.

Из прочего.

1. В мэрии Нью-Йорка рассматривают вариант организации братских могил в парках, куда будут сваливать трупы умерших от коронавируса. Сюжеты фильмов об эпидемиях в жизнь. Число умерших в США уже превысило 10 000 человек (в основном в Нью Йорке.

2. Световое шоу в Ухани в честь погибших жителей города и врачей, поборовших вспышку коронавируса.



Тем не менее, Китаю еще предстоит предпринять серьезные усилия в других городах, в том числе в Пекине.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5771373.html

Метки: Борис Джонсон, Британия, коронавирус

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