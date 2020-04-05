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За осла ответишь! Как вам врут о коронавирусе // АгитПроп 05.04.2020

15:05. 5 апреля 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Коронавирус — это заговор мировой элиты. Коронавирус — это просто способ правительства ввести электронный концлагерь. Коронавирус — предлог, чтобы не платить зарплату. Коронавирус — лишь ширма для капиталистического кризиса. Коронавирус — да, это тот же грипп! Коронавируса нет вообще!

Это даже не фейки. Это горячечный бред, которым друг друга заражают граждане, потерявшие способность к рациональному мышлению. Многие из них уже давно не верят никаким политикам (и правильно делают), но это полбеды. Они перестали доверять здравому смыслу. Воистину Болван Расправил Плечи.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uwXU-SCeduo

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13430 6598
    BlackCat 5 апреля 2020 в 15:20

    …Многие из них уже давно не верят никаким политикам (и правильно делают), но это полбеды. Они перестали доверять здравому смыслу. Воистину Болван Расправил Плечи…
    Семин жаждет дворников против таксистов.
    Не дождется.

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