За осла ответишь! Как вам врут о коронавирусе // АгитПроп 05.04.2020
Коронавирус — это заговор мировой элиты. Коронавирус — это просто способ правительства ввести электронный концлагерь. Коронавирус — предлог, чтобы не платить зарплату. Коронавирус — лишь ширма для капиталистического кризиса. Коронавирус — да, это тот же грипп! Коронавируса нет вообще!
Это даже не фейки. Это горячечный бред, которым друг друга заражают граждане, потерявшие способность к рациональному мышлению. Многие из них уже давно не верят никаким политикам (и правильно делают), но это полбеды. Они перестали доверять здравому смыслу. Воистину Болван Расправил Плечи.
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#КонстантинСемин #АгитПроп
…Многие из них уже давно не верят никаким политикам (и правильно делают), но это полбеды. Они перестали доверять здравому смыслу. Воистину Болван Расправил Плечи…
Семин жаждет дворников против таксистов.
Не дождется.