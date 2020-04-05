За осла ответишь! Как вам врут о коронавирусе // АгитПроп 05.04.2020

Коронавирус — это заговор мировой элиты. Коронавирус — это просто способ правительства ввести электронный концлагерь. Коронавирус — предлог, чтобы не платить зарплату. Коронавирус — лишь ширма для капиталистического кризиса. Коронавирус — да, это тот же грипп! Коронавируса нет вообще!



Это даже не фейки. Это горячечный бред, которым друг друга заражают граждане, потерявшие способность к рациональному мышлению. Многие из них уже давно не верят никаким политикам (и правильно делают), но это полбеды. Они перестали доверять здравому смыслу. Воистину Болван Расправил Плечи.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uwXU-SCeduo