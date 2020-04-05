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Воспоминания немецкого солдата о Великой Отечественной Войне , Гельмута Клауссмана.

12:09. 5 апреля 2020 29 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nr45dI2016Q

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