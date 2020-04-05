Теория заговора США провалилась: глобализация мира в руках России и Китая

Ситуация на международной арене демонстрирует, что Америка не стремится активно сотрудничать с другими государствами ради победы над коронавирусом COVID-19. Соединенные Штаты не ведут переговоров со своими европейскими партнерами, что говорит о полном недопонимании в кругу трансатлантического партнерства.

Хуже того, не контролируя распространение вируса в стране, американская элита пускает в ход теории заговора, обвиняя государства в том, что именно они стали виновниками распространения COVID-19.

Вспомнить хотя бы двусторонние обвинения Вашингтона и Пекина. Китайские власти заявили, что коронавирус был изначально разработан в американских военных лабораториях как биологическое оружие против потенциальных врагов. В свою очередь администрация Дональда Трампа в один голос твердила, что COVID-19 разработан в Китае, возбуждая при этом геополитические обиды.

На фоне кризиса в мире Соединенные Штаты остаются в стороне. Не американцы сегодня осуществляют гуманитарную помощь в мире. Это делают Россия и Китай. И одному богу только известно, какое количество заболевших было бы в Европе и США, если Москва и Пекин не оказывали поддержку.

Во времена мирового финансового кризиса 2008 года Америка не была такой эгоцентричной. В то время Россия и Китай не были столь сильны. Сегодня же ситуация кардинально изменилась.

Следует обратить внимание на ту же роль «Большой двадцатки». По сути, объединение должно было собраться на экстренное заседание и обсудить распространяемый в мире коронавирус. Но этого не происходит, что лишний раз подтверждает разлад.

Непримиримость, прежде всего, наблюдается в т.н. трансатлантическом сообществе. Америка закрылась от всех, а в Евросоюзе не могут найти общего языка. О единстве, на котором строился Союз, все позабыли. Государства закрываются друг от друга и создают еще большие проблемы внутри ЕС. Вряд ли итальянцы забудут, что Германия ввела запрет на экспорт медицинских материалов в Италию, когда люди в Ломбардии уже начали массово умирать.

Еврогруппу поразил вирус «Моя страна прежде всего». В сложившейся ситуации это может привести еще к большим проблемам. Объединившись против COVID-19, члены трансатлантического альянса могли бы эффективнее противостоять заразе.

Примером для подражания могут служить власти РФ и Китая. Несмотря на то, что эти государства также затронул коронавирус, политики не опускают руки и действуют на несколько фронтов, держат ситуацию под контролем в собственных государствах и успевают оказать помощь на стороне.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»