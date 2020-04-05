Главная » Невероятное в мире, Творчество

Сравнение наборов питания

18:33. 5 апреля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение темы продуктовых наборов для детей.
Читатель из Москвы просит обратить внимание на разницу в содержании наборов для Москвы и Подмосковья.
Пайки выдаются на неделю.

Москва.





Балашиха.





Мытищи.



Стоит обратить внимание, что по школе, в которой учится ребенок читателя приславшего материал, в день на питание школьника полагается примерно 140 рублей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5768044.html

Метки: дети, коронавирус, Москва, образование, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
...числа картофеля. Ограниченный набор зеленый овощей употреблялся летом... минимальном и оптимальном наборе различных витаминов и ...наборе веса и откорме речь вообще не шла. После того как питание..., по сравнению с контрольной группой. Питание тестовой группы...
Немного статистики по продуктам питания в РСФСР и РФ
... РФ в сравнении с жителями США имели следующий тип питания (Табл. 2... молока в ценные цельномолочные продукты питания. Набор этих продуктов в РСФСР был... 2012 г. - 3,5%.Для сравнения, в 1987 г. госинспекциями системы...
Очищение физического тела. Теория адекватного питания
...физического тела необходим просто определённый набор минеральных веществ, белков, витаминов... теории питания, или теории сбалансированного питания. Сторонники теории сбалансированного питания считают,... идти ни в какое сравнение с теми примитивными чувствами ...
Сыроедение, раздельное питание, вегетарианство детям противопоказаны
... конечно, более выигрышно по сравнению с сыроедением. Однако овощи ...не обеспечит его необходимым набором аминокислот. А это ... нужно полноценное и хорошее питание. Когда развивается организм, ...и минералы. Комбинаты питания, обеспечивающие питание в школах и ...
Советы по ограничению в питании и оптимальный ритм труда
... питаясь им, вы получите необходимый набор белков, витаминов и микроэлементов. Если...: одиночество или несчастье стимулируют избыточное питание, а вызванная этим полнота ведет... ускоряется в 8 раз по сравнению с полуднем, поэтому кремы, маски...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... питаться, что такое раздельное питание, какие продукты наиболее предпочтительны ...? Уникальный - для каждой матери - набор питательных веществ, витаминов, аминокислот и... безвыходную ситуацию своим постоянны контролем. Сравнение с козой – ещё цветочки....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)