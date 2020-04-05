Сравнение наборов питания
18:33. 5 апреля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В продолжение темы продуктовых наборов для детей.
Читатель из Москвы просит обратить внимание на разницу в содержании наборов для Москвы и Подмосковья.
Пайки выдаются на неделю.
Москва.
Балашиха.
Мытищи.
Стоит обратить внимание, что по школе, в которой учится ребенок читателя приславшего материал, в день на питание школьника полагается примерно 140 рублей.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5768044.html