Сожительство или семейный союз? Плюсы и минусы

Что лучше брак или сожительство.

Алексей Орлов и Михаил Ять



В последнее время многие пары решают по тем или иным причинам не узаконивать свои отношения. Другие же выбирают делать всё официально: вступают в брак, играют свадьбу.

В этой передаче мы решили рассмотреть плюсы и минусы этих вариантов, а также разобраться, чем между собой отличаются: сожительство, брак и семейный союз.

В этом обсуждении затронули не только очевидные моменты, но и то, что на первый взгляд не бросается в глаза.



Надеемся, что информации рассказанная в этой передаче, поможет всем нам жить более осознанно и ответственно. Ведь от верного соединения мужчины и женщины в семейную пару зависит не только их счастливое будущее, но и будущее их детей…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SOvhvGBGcyE