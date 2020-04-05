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Сожительство или семейный союз? Плюсы и минусы

17:22. 5 апреля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Что лучше брак или сожительство.
Алексей Орлов и Михаил Ять

В последнее время многие пары решают по тем или иным причинам не узаконивать свои отношения. Другие же выбирают делать всё официально: вступают в брак, играют свадьбу.
В этой передаче мы решили рассмотреть плюсы и минусы этих вариантов, а также разобраться, чем между собой отличаются: сожительство, брак и семейный союз.
В этом обсуждении затронули не только очевидные моменты, но и то, что на первый взгляд не бросается в глаза.

Надеемся, что информации рассказанная в этой передаче, поможет всем нам жить более осознанно и ответственно. Ведь от верного соединения мужчины и женщины в семейную пару зависит не только их счастливое будущее, но и будущее их детей…

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SOvhvGBGcyE

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