Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 апреля 2020

Экс-премьер Ливии умер от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в Египте от коронавируса, сообщают СМИ.

По данным телеканала «Аль-Арабия», политик находился в больнице с 27 марта, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РИА «Новости».

Джибриль был первым премьером в Переходном национальном совете Ливии.

Ранее от коронавируса умер итальянской дизайнер Серджио Росси, который сотрудничал с модными домами Versace, Dolce&Gabbana и Azzedine Alaia. Также от вируса в США скончался автор хита I Love Rock’n’Roll.

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Бывший глава ПНС Ливии умер от коронавируса

И от коронавируса есть польза.В Каире помер от коронавируса бывший глава ПНС Ливии Махмуд Джибриль, который формально руководил "зеленой революцией" в Ливии (будучи премьер-министром марионеточного правительства согласованного странами НАТО) во время агрессии НАТО против Ливии и напрямую причастен к организации тех ужасов, которые вот уже 9 лет переживает Ливия – именно при Джибриле была разрушена система сдерживания потоков беженцев из Африки в Европу, а в Ливии появились первые рынки рабов. Сама же страна начала распадаться на территории под контролем различных банд демократов и боевиков, что мы уже много лет и наблюдаем. Наряду с Обамой, Саркози и рядом других деятелей, Джибриль несет полную ответственность за создание из некогда процветавшей африканской страны рукотворного ада.Де-факто, Джибриль был ливийским Гуайдо, который смог. Его также при действующем президенте Ливии Каддафи Запад признал "премьер-министром Ливии", а для того, чтобы привести его к реальной власти, и была организована иностранная интервенция.В Венесуэле этот сценарий у Гуайдо не прокатил, хотя попытки были и еще наверняка будут.Ну а Джибрилю земля стекловатой.

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Год назад начался штурм Триполи

Год назад войска Хафтара пошли на штурм Триполи.Несмотря на различные смешные и не очень повороты ливийского сюжета, спустя год боев на южных окраинах столицы Ливии, город ЛНА так взять и не смогла.Если посмотреть на общую схему "приобретений", то для года боевых действий результат в западной Триполитании для Хафтара посредственный. Даже Гарьян был потерян. Единственный весомый успех, захват Сирта, но он произошел уже в отрыве от операции по штурму Триполи.На начало апреля боевые действия сохраняют позиционный характер, с периодическими всплесками. Авиация ЛНА бомбит Триполи и Мисурату, турецкие дроны бомбят авиабазу Аль-Ватия, Сирт и район международного аэропорта. Обе стороны несут потери, но за счет мощно поддержки извне, в таком режиме война может идти еще много месяцев.Ливия продолжает пожинать плоды насаждения "демократии" извне с бесконечной гражданской войной, разгулом терроризма, иностранной интервенцией, процветающей работорговлей и разваленой экономикой.

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