Последняя надежда капитализма. Что прикрывают информационным шумом. Н. Вавилов

Какие фундаментальные изменения мировой системы уже стали видны с востока. Что изменилось в торговой ситуации и надолго ли эти изменения. Кто будет играть в наступающем мире решающую роль, будет ли в нём место капитализму, каким мы его знали. Писатель, китаевед Николай Вавилов рассказывает уникальную информацию на научно-просветительской конференции “Китайские чтения” (выступление от 14.03.20)



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=niYEWkMuVes