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Порошенко заявил о ползающей из-за коронавируса на коленях России.

19:48. 5 апреля 2020 140 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Россия "ползает на коленях" и умоляет снять с нее санкции. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Москва пытается воспользоваться пандемией, чтобы хотя бы на время снять санкции за присоединение Крыма.

Политик считает, что санкции действуют и больно бьют по российской экономике, поэтому они должны продолжаться.

"Где разговоры России о том, что санкции им не страшны?" – злорадствует лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко уверен, что важно "добить" Россию санкциями именно в условиях резкого падения цен на нефть, когда она "стоит $16 вместо 120$".  Стоит отметить, что в данный момент нефть марки Brent стоит 27$. 

Порошенко пригрозил, что Россия как "страна-агрессор" ответит за свои преступления, причем не смотря на то, что киевские власти отдают Кремлю свидетелей. В частности, бывший украинский президент упомянул Цемаха и бойцов "Беркута", намекая на состоявшиеся обмены.

О просьбах России смягчить санкции ничего не сообщалось. Как отметил в интервью Forbes управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов, если бы даже санкции отменили, влияние на тяжесть кризиса в России было бы минимальным.

В то же самое время, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал санкции США во время коронавируса. По его словам, попытки американцев навязать свои интересы ради экономической выгоды безответственные и могут унести жизни.

Источник: https://utro.ru/politics/2020/04/02/1440865.shtml

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