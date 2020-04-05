Понимание о “непонимании”
И снова здравствуйте уважаемые по читатели Яп, прежде всего благодарю всех кто откликнулся на мою предыдущую статью "Новичок" в мировом масштабе, отдельно Брахмана, за то что посчитал нужным опубликовать на главной. И так же извиняюсь перед теми с кем диалог не получился, отчасти по моей вине и перед теми с кем не задискутировал. Так вот хочу порассуждать о всем известной фразе "в споре рождается истина" которой, (судя по коментариям) многие придерживаются и я не без греха, но все таки не соглашусь с этим выражением, по причине того что любой или почти любой спор вызывает эмоции. Раздражение, злость (если оппонент не принимает твою точку зрения), обида, досада(если оппонент чаянно или нет оскорбил) радость, (при удачно складывающемся для себя споре) и даже страх(у особо мнительных), но и много других, я думаю каждый покопаясь в себе, это или что-то другое увидет в себе. Так о каком же" рождении истины",( а большинство здесь присутствующих надеюсь для этого здесь и собираются) можно говорить в свете вышеперечисленного. Диалог, спокойный рассудительный диалог, только так мы сможем хоть и не родить, но хотя бы зачать, момент истины, для себя для своих детей. И давайте не будем делить друг друга на красных и белых, монархистов и анархистов, простых и не очень, зачем нам эти крайности, хватит уже, на разделялись, пора бы выучиться на своих ошибках. Вот такое вот понимание об "непонимании". Доброго всем здоровья.
В споре побеждает сильнейший, это соревнование того что в животном мире называют рангом в стае. Кто сильнее тот и прав. Тут отдельные представители кошачьих думают что побеждает интелект, на биологическом уровне это воспринимается как необоснованный наличием силы и высокого ранга вызов и вызывает возмущение на ЯПе. Умный но слабый т.е. низкоранговый что бы умного не сказал будут только смеятся. Сильный не важно что говорит будет вызывать уважение. Это наша биологическая природа, тяжёлое наследие каменного века. Сильный и умный вызывает ещё большее уважение. Интелект сам по себе не является силой без высокого ранга биологического, который генетический и выработанный борьбой за существование и волей к победе, ранг победит и без интелекта а попытка победить через интелект без силы вызовет смех и возмушение как вызов низкорангового высокоранговому. Ещё раз побеждает ранг как неосознаваемое биологическое ощущение уровня нашей неосознаваемой животной природы. Это уровень ощущений а не разума.
А с другой стороны, наше наследие – древнегреческая философия с культурой Диалога.
Просто следует избирательно относиться к темам и собеседникам. Ведь известно, что недалёкому человеку невозможно и поэтому глупо и без-перспективно что-либо объяснять.
Когда же попадается умный, доброжелательный собеседник – можно обогатиться новыми знаниями или узнать свои заблуждения.
Да, “+” и “-”, “карма” – на этом всем не стоит зацикливаться.
Александр, я на сайте заметил одному собеседнику, что, если начинает выстраиваться желание к диалогу или подискутировать , то следует вначале согласовать “определения”. В противном случае диалог будет 2-мя монологами , или “ты ему..в глаза, а он..роса”. И потом, вот Андрей Попов в интересном диалоге с БлэкКэтом стоял на позиции практически проверяемой темы обсуждения, а БлэкКэт – на позиции его собственной логически выстроенной теории по теме без возможности проверки на практике. Закончилось это”твоя моя не понимай”, как по мне. Довольно ожидаемо.
Вот-вот. А некоторые последние силёнки напрягают, чтобы опровергнуть эту нерушимую истину. Этим только подтверждая её)
В споре истина не рождается во многих случаях. Примеры:
1. Один из спорщиков более эрудирован и лучше владеет языком, импровизирует и жонглигует словами, даже будучи неправым.
2. Спор не является Диалогом (когда стороны с уважением выслушивают доводы оппонента и, либо соглашаются, либо аргументированно возражают). Вместо этого происходит монолог, разбитый на реплики, где одна или даже две стороны-участники спора самозабвенно продолжают говорить о своём.
3. Присутствует некий заговор, когда участники группировок на ЯП сводят взаимные счёты, а отнюдь не пытаются выстраивать уважительный диалог.
4. Стороны просто не умеют грамотно спорить.
Виктор, желаю вам творческих успехов и интересных тем на ЯП.