Понимание о “непонимании”

И снова здравствуйте уважаемые по читатели Яп, прежде всего благодарю всех кто откликнулся на мою предыдущую статью "Новичок" в мировом масштабе, отдельно Брахмана, за то что посчитал нужным опубликовать на главной. И так же извиняюсь перед теми с кем диалог не получился, отчасти по моей вине и перед теми с кем не задискутировал. Так вот хочу порассуждать о всем известной фразе "в споре рождается истина" которой, (судя по коментариям) многие придерживаются и я не без греха, но все таки не соглашусь с этим выражением, по причине того что любой или почти любой спор вызывает эмоции. Раздражение, злость (если оппонент не принимает твою точку зрения), обида, досада(если оппонент чаянно или нет оскорбил) радость, (при удачно складывающемся для себя споре) и даже страх(у особо мнительных), но и много других, я думаю каждый покопаясь в себе, это или что-то другое увидет в себе. Так о каком же" рождении истины",( а большинство здесь присутствующих надеюсь для этого здесь и собираются) можно говорить в свете вышеперечисленного. Диалог, спокойный рассудительный диалог, только так мы сможем хоть и не родить, но хотя бы зачать, момент истины, для себя для своих детей. И давайте не будем делить друг друга на красных и белых, монархистов и анархистов, простых и не очень, зачем нам эти крайности, хватит уже, на разделялись, пора бы выучиться на своих ошибках. Вот такое вот понимание об "непонимании". Доброго всем здоровья.