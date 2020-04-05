Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

О “нефтяной войне”

15:09. 5 апреля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Касательно вопросов про нефтяную войну и просьб прокомментировать те или иные заявления Трампа, Путина или любителя расчленений.

1. Достоверно последовательность событий приведших к разрыву сделки ОПЕК+ неизвестна. У России своя версия, у Саудовской Аравии своя, у США своя. На красной нитью через эти версии проходит линия о том, что разрыв сделки влияет на добычу американской сланцевой нефти и американскую сланцевую промышленность.

2. Формально, нефтяная война идет в первую очередь между Россией и Саудовской Аравией, но как мы видим, и США несут более чем серьезные потери. Отсюда и требования сланцевиков и лоббистов в Сенате США ввести санкции против России и Саудовской Аравии, просьбы договориться со стороны Белого Дома и угроза ввести пошлины на российскую и саудовскую нефть, которую озвучил Трампа.

3. Если отбросить различные трактовки и версии, которые генерируют в России, Саудовской Аравии и США относительно возможности переговоров между Москвой и Эр-Риядом, то на практике, именно новая сделка покажет, кто выиграл в этой войне, а кто проиграл. Тогда то туман войны частично исчезнет и станет понятно, кто вел нефтяную войну успешно, а кому предстоит оплачивать издержки.

4. Если нефтяная война закончится, а США не войдут в новую сделку и вернут производство к прежним объемам и прежним ценам, то они очевидно победят. Поэтому США и предлагают РФ и Саудовской Аравии заключить сделку и сократить добычу, но сами в ней участвовать не хотят (мол, вы сокращайте, а мы восстановимся и вернем себе лидерство). Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в участии США в этой сделке, чтобы и они тоже сократили добычу и устранили свое необоснованное лидерство, которое стало возможно только благодаря ОПЕК+. И помимо этого между Саудовской Аравией и Россией существует спор о том, кто и насколько должен сократить добычу, где у Москвы и Эр-Рияда, принципиально разные подходы.

5. Соответственно, закулисные дипломатические переговоры сопровождаются вбросами на тему того, кто где слил и кто кого переиграл. Но по факту никакой сделки нет, нефтяная война продолжается, а ситуация на рынке нефти далеко от стабильной.
Поэтому тут предстоит немного подождать, чтобы посмотреть, кто первым из троих главных акторов нефтяной войны прогнется под воздействием обстоятельств и внешнего давления.

6. Ситуация с коронавирусом, который усугубил спад производства (хотя скорее повлияли именно меры борьбы с коронавирусом), может ускорить достижение неких компромиссов, так как эффект нефтяной войны уже напрямую бьет по экономикам США, РФ и Саудовской Аравии. Так что я бы не исключал, что в ближайшие 2-3 месяца некие договоренности могут появится, но как представляется, возврата к сделке ОПЕК+ в прежнем виде уже не будет. Также выглядит маловероятным возврат к модернизированной сделке без участия США, иначе непонятно, зачем РФ и Саудовская Аравия несли убытки, если новая сделка позволяет американской сланцевой промышленности восстановиться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5767361.html

Метки: нефть, Россия, саудовская аравия, США, экономика, энергоносители

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нефтяная война на истощение
... "Лукойла" Федун о нефтяной войне.«Цена катастрофическая. Плюс надо...есть в подобных заявлениях нефтяных магнатов.В тоже ...поскольку по их мнению нефтяная война между ними угрожает экономике ... чтобы заставить их прекратить нефтяную войну. Россию обвинили в том,...
Аравийским странам уже предрекают крах из-за нефтяной войны. Недолго продержались.
... своих доходов. Причиной стала нефтяная война, разгоревшаяся между Москвой и ...сырьё, однако с такими нефтяными ценами даже на этих ...не пойдёт на уступки в нефтяной войне. Саудиты не на тех... манёвр для переключения работы нефтяного сектора России с выкачки ...
Саудиты объявили нефтяную войну России: цены рухнули
... рынка нефти худшим со времён войны в Персидском заливе 1991 года..., что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и нынешний обвал — только начало...
Нефтяная мина под США: Ждет ли американскую сланцевую отрасль неминуемый крах?
... интересам саудовцев. Можно сказать, «нефтяная война» постепенно переходит в политическую плоскость...балансира и регулятора на мировом нефтяном рынке. Что касается российской ... фискального бремени на российскую нефтяную отрасль создает предпосылки для ...
О целях обвала нефтяного рынка
...следят за ситуацией на нефтяном рынке, где Саудовская ... чем же смысл подобной нефтяной войны. «Зачем Саудовская Аравия ... конечно же, от такой нефтяной войны Саудовской Аравии мало пользы.... цели у двух сравниваемых нефтяных войн несколько разные. Во времена...
Как Обама организовал нефтяной заговор против России
...- Ключевым событием для развязывания «нефтяной войны» против нас стало второе (после... речи Обама и начал необъявленную «нефтяную войну» против России. - Позвольте, ... всего, Вашингтон, сигнализируют нефтяным компаниям о необходимости принятия превентивных...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)