Коронавирус в мире: десятки тысяч заражённых за сутки
За последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире возросло почти на 80 тысяч и составляет 1 051 635. Об этом свидетельствуют данные сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 79 332 человека.
С начала пандемии от коронавируса скончались 56 985 человек, а за последние 24 часа в мире умерли 6 664 человека.
По данным университета Джонса Хопкинса на 23.00 4 апреля, в мире COVID-19 заражены 1 181 825 человек, 63 902 скончались и 244 246 выздоровели.
Лидерами по заражению являются США (300 915 инфицированых), Испания (124 736) и Италия (124 632).
В первой тройке по числу смертей от коронавируса Италия (15 362 умерших), Испания (11 744) и Франция (7560).
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Источник: https://rusvesna.su/news/1586032904
Теперь все смерти без результатов вскрытия СМИ и ВОЗ используют в своих грязных целях. События в мире видны в фильмах-роликах База-Х. Это в дуроскопах, наверно, не показывают. Сказка “Жёлтый туман” Волкова. Жёлтый туман СМИ-СМРАД.
Самый опасные вирусы это те, которые накидали в бошки дебилов “средства массовой информации” (массовой, патамушта масса – это стадо дебилов), и под воздействием этих вирусов дебилы делают всё во вред себе, но на пользу владельцев СМИ.
Механизм действия таких вирусов гениально прост: если в башке у человека (генетически)отсутствует модуль критичности (при этом непременно раздут эгоизм) – это башка дебила. В такую башку вирус внедряется и начинает действовать, подменяя собой существовавшее до этого мировоззрение. Если такой модуль есть – вирусня отфильтровывается и опасности уже не представляет. Таким образом, в бошки дебилов можно насовать любые вирусы, в том числе и те, которые помогут обойти инстинкт самосохранения, и дебил сам себя ликвидирует. Этот механизм можно наблюдать на фейковой эпидемии “коронавируса”, когда в бошках дебилов уже создана виртуальная картинка, что “есть пандемия, от которой люди дохнут как мухи”. Дальше, напуганным до усрачки дебилам, закинут в бошки вирус “надежды”, что спастись можно вакцинацией от “коронавируса”, и дебилы в панике стадом побегут вакцинироваться. Дебилам вколят приготовленную к этому знаменательному дню некую жидкость, от которой дебилы уже будут дохнуть вполне реально, спишут их смерть на “коронавирус”, а реальные трупы предъявят другим дебилам, которые ещё сомневаются… И это них..я не смешно…