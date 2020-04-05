Как мужчине снова стать мужчиной. Арина Никитина. Часть 2
Как мужчине вернуть свой чин…
Автор-сказительница – Арина Никитина
Часть 1 – https://youtu.be/rCGKMIV-78E
В данной беседе мы поговорим о мужском предназначении, с точки зрения наших предков, а также о том, что поменялось в жизни мужчин в нашу эпоху. Рассмотрим становление мужского характера сегодня и 100, 500 лет назад, выявим неизменные основы, без которых мужчина теряет свою силу, желание творить, благосостояние.
- Как может (и может ли) женщина помочь мужчине?
- Как мужчине спасти себя и свой род, потомков?
- Как воспитать волю и характер, открыть силу Духа?
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