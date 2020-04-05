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“К сожалению, умрет много людей”

02:54. 5 апреля 2020 186 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Дональд Трамп обнадежил американцев, заявив, что на следующей неделе в США умрет много людей.

«Похоже, грядет самая тяжелая неделя — эта или следующая. К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать. Мы перевернем небо и землю, чтобы защитить наш великий американский народ» (с) Трамп

Кроме того, Трамп объявил, что в Нью-Йорке будут размещены войска (пока 1000 человек – военные медики, инженеры и прочие специалисты – для помощи гражданским медикам, которые откровенно зашиваются). У демократов истерика на тему того, что всему виной Трамп, который недооценил угрозу и допустил выход ситуации из под контроля, что на фоне Китая особенно заметно. Примечательно, но еще в январе-феврале, демократическая пресса пела совсем другие песни, указывая на несущественность угрозы и заявляя, что коронавирус не более опасен, чем обычный грипп.


Справедливости ради, и протрамповская пресса, также была в тот период настроена благодушно.

Но после того, как в последствиях пандемии для США увидели политическую возможность, вектор атаки был изменен, и теперь из Трампа лепят главного виноватого в происходящем в Нью-Йорке и вообще – мол поздно закрыл границы, поздно остановил авиасообщение с Китаем, не прислушался к прогнозным оценкам Пентагона, проигнорировал мнения ряда вирусологов и т.д. и т.п. В общем, замена Рашагейту очевидна.
Ниже, характерный пример того, как пандемия вплетена в политический дискурс США – протрамповский карикатурист Гаррисон о том, что пандемию демократы использовать в политических целях.


Пландемия.
1. Страх.
2. Контроль информации и цензура.
3. Самоизоляция и социальное дистанцирование.
4. Обвинение президента Трампа
5. Ограничение прав и блокпосты
6. Обязательная вакцинация.

Желающие, могут данную схему приложить к России или странам ЕС.

Сенатор Мерфи от штата Коннектикут прямо обвинил администрацию Белого Дома в потере управления процессами борьбы с коронавирусом:

Моя команда провела на прошлой неделе, пытаясь понять, как администрация управляет цепочкой поставок медицинского оборудования. Наш вывод: это полный, полный, абсолютный п…ец. Никто не отвечает. Никто не знает правил. Никто не знает, где поставки. (с) Крис Мерфи https://twitter.com/ChrisMurphyCT/status/1246424801712971776

Кол-во заболевших в США превысило 300 000 человек. Также был обновлен ежедневный рекорд по смертям с начала пандемии – 1309 человек за сутки. США уверенно обошли на повороте Италию, Испанию и Францию и где-то впереди маячат те самые миллионные цифры, которые в феврале прогнозировали аналитики Пентагона.

По заявлениям врачей, в некоторых больницах медицинских костюмов осталось на 1-2 дня. Медики заявляют, что после того, как ресурс будет исчерпан, они будут вынуждены работать в дождевиках и мешках для мусора. И это не шутка https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8914889a7947ae13dea6ac?from=newsfeed Если с масками вопрос еще можно как-то закрыть купив у китайцев, то где взять столько мед.костюмов, которые нужны уже сейчас, большой вопрос.

Ну и до кучи пример западной агитации за самоизоляцию.


Жертва.
- Мы уехали за границу.
- Я остаюсь дома. Я могу это сделать.

Также как и у нас, призывы оставаться дома выполняются в США лишь частично.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5766235.html

Метки: Китай, коронавирус, медицина, пандемия, США, Трамп

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