Интервью 05.04.2020

Анатолий Вассерман в программе «Позиция с Михаилом Кокоревым».

В связи с карантинными мерами в стране принимаются меры по поддержанию бизнеса. И как мне кажется они несколько странные. Поскольку банкам даётся возможность произвести отсрочку. Однако как мы знаем наши банки, когда выходят на банкротство они обычно бизнес не оздоравливают, а полностью его уничтожают. Скажите пожалуйста, прав ли я в своих подозрениях насчёт того, что существует большой риск начала глобального передела оставшегося в живых от послекарантинных мер бизнеса на территории России?

Нет. Я не думаю, что такая цель кем либо, как либо поставлена. Другое дело, что это может быть побочный эффект крайне неприятный, неожиданный для большинства. В принципе, в указах президента изначально объявлено о кредитных каникулах. И сейчас кстати правительство уточнило формат этих каникул своими распоряжениями. И более того, сказано даже, что наложен полугодовой мораторий на подачу заявлений о банкротстве от кредиторов. То есть заявления о банкротстве могут подавать только сами должники. Грубо говоря, если убедятся, что кредитные каникулы им не помогут. А это к сожалению вполне вероятно. Поскольку даже в нормально идущем бизнесе время от времени случаются банкротства. Кроме того я не вижу для банков специальной цели скупать бизнес. В принципе для банков это, как говорится не профильные активы.

Да бывают, так называемые финансово-промышленные группы. Самая известная финансово-промышленная группа на Украине это ПриватБанк. Точнее группа Приват. Ибо этот банк скупил значительное количество различных производств. И даже, когда сам ПриватБанк оказался обанкрочен и национализирован остальные производства остались в едином распоряжении главного рейдера всея Украина Игоря Валерьевича Коломойского. Самая пожалуй известная финансово-промышленная группа в американской истории – это группа Моргана. Вокруг его банка возникло множество помыленных структур отличающихся названием Дженерал (то есть всеобщий): Дженерал электрик, Дженерал Моторс, Дженерал Дайнэмикс (ракетостроение). Это всё так или иначе было организовано банком Морганов тоже путём частичной скупки. Но во всех этих случаях речь идёт о крупных производствах. У банка просто не хватит квалифицированных управленцев, чтобы отслеживать множество мелочи. Поэтому с одной стороны банки стараются активы купленные ими за долги немедленно перепродать, чтобы вернуть себе хоть часть денег. А во-вторых, к сожалению значительная часть того, что банк не успевает перепродать – разоряется…