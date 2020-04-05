Егор Яковлев об истоках договора о ненападении между Германией и СССР

... СССР Анатолий Лукьянов об истоках перестройки и причинах провала ...«Ленты.ру»), которую якобы Егор Кузьмич санкционировал. Яковлев, Медведев и Шеварднадзе обвинили...) и на подписание конфедеративного договора фактически без участия представителей Верховного...
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Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.