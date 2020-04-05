1957-1983. Джерри Кук в Советском Союзе
10:00. 5 апреля 2020 177 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Девочки у кромки бассейна
Бабушка с внуком, пока родители на работе. Москва
Дети катаются на лодке
Дети на берегу Балтийского моря
Мать с сыном на берегу Балтийского моря
Пара на берегу Балтийского моря
Пара на берегу Балтийского моря
Без подписи
Женщина с арбузом на иркутском рынке
Байкал. Листвянка. Улица Партизанская
Пожилая пара в парке
Пожилая пара сидит на скамейке в парке
Дети на каменистом пляже в Крыму
Зрители на московском ипподроме
На набережной Невы
На набережной Невы
Отец с ребенком
Фонтан-шутиха в Петергофе
Пара смотрит с балкона на свадьбу
Митинг перед посольством США во время Кубинского кризиса
Обряд венчания
В мастерской реставраторов
Реставраторы а работой
Председатель отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата Филарет в своем кабинете в Даниловом монастыре
Зимой на Арбате
Отлично. Мелкие неточности есть: Фонтанка, а не набережная Невы.