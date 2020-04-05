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1957-1983. Джерри Кук в Советском Союзе

10:00. 5 апреля 2020 177 просмотров Один комментарий Опубликовал:



Девочки у кромки бассейна




Бабушка с внуком, пока родители на работе. Москва


Дети катаются на лодке


Дети на берегу Балтийского моря


Мать с сыном на берегу Балтийского моря


Пара на берегу Балтийского моря


Пара на берегу Балтийского моря


Без подписи








Женщина с арбузом на иркутском рынке


Байкал. Листвянка. Улица Партизанская


Пожилая пара в парке


Пожилая пара сидит на скамейке в парке


Дети на каменистом пляже в Крыму


Зрители на московском ипподроме


На набережной Невы


На набережной Невы


Отец с ребенком


Фонтан-шутиха в Петергофе


Пара смотрит с балкона на свадьбу


Митинг перед посольством США во время Кубинского кризиса


Обряд венчания


В мастерской реставраторов


Реставраторы а работой


Председатель отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата Филарет в своем кабинете в Даниловом монастыре


Зимой на Арбате

Источник: https://humus.livejournal.com/7159339.html

Метки: история, Россия, фото

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