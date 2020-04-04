Татьяна Голикова заверила, что застрявших за рубежом россиян вернут в ближайшее время

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян, находящихся за границей не беспокоиться. Она заверила, что в ближайшее время всех соотечественников начнут возвращать на родину.

"Мы никого не бросаем", — заявила Голикова.

Вице-прьемер объяснила, что власти сделали двухдневные перерыв, чтобы сформировать и согласовать списки эвакуируемых граждан. Необходимо время, чтобы разобраться с потоком людей в условиях ситуации с коронавирусом.

Голикова заверила, что к 6 апреля будет подготовлен полноценный график возвращения россиян из-за рубежа.

"Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилёта на территорию Российской Федерации", — подчеркнула вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь Министерства Иностранных Дел Мария Захарова отметила, что ведомство делает всё возможное, чтобы вернуть российских граждан в кратчайшие сроки. В настоящее время за границей находятся около 35 тысяч россиян.