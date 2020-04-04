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Татьяна Голикова заверила, что застрявших за рубежом россиян вернут в ближайшее время

20:58. 4 апреля 2020 49 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян, находящихся за границей не беспокоиться. Она заверила, что в ближайшее время всех соотечественников начнут возвращать на родину.

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"Мы никого не бросаем", — заявила Голикова.

Вице-прьемер объяснила, что власти сделали двухдневные перерыв, чтобы сформировать и согласовать списки эвакуируемых граждан. Необходимо время, чтобы разобраться с потоком людей в условиях ситуации с коронавирусом. 

Голикова заверила, что к 6 апреля будет подготовлен полноценный график возвращения россиян из-за рубежа. 

"Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилёта на территорию Российской Федерации", — подчеркнула вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь Министерства Иностранных Дел Мария Захарова отметила, что ведомство делает всё возможное, чтобы вернуть российских граждан в кратчайшие сроки. В настоящее время за границей находятся около 35 тысяч россиян.

 

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 7530 6856
    Stelm 4 апреля 2020 в 21:28

    Правильно. Возвращающиеся-потенциальные несуны этой заразы. У нас в стране еще пока относительно нормально в этом вопросе.(исключение-Москва). Лично я считаю что они сами виноваты,пусть немного подождут. Пару-тройку дней всего.

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  • 28957 25289
    Вячеслав 4 апреля 2020 в 21:30

    Бросать не бросает, а медицину своей оптимизацией-уплотнением, почти угробила…

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    2
  • 2 2
    кек 4 апреля 2020 в 21:33

    Пускай сидят за рубежом пока в этих странах где они торчат не объявят о прекращении пандемии коронавируса. Ехали уже при эпидемии.

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    1

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