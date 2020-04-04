Татьяна Голикова заверила, что застрявших за рубежом россиян вернут в ближайшее время
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян, находящихся за границей не беспокоиться. Она заверила, что в ближайшее время всех соотечественников начнут возвращать на родину.
"Мы никого не бросаем", — заявила Голикова.
Вице-прьемер объяснила, что власти сделали двухдневные перерыв, чтобы сформировать и согласовать списки эвакуируемых граждан. Необходимо время, чтобы разобраться с потоком людей в условиях ситуации с коронавирусом.
Голикова заверила, что к 6 апреля будет подготовлен полноценный график возвращения россиян из-за рубежа.
"Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилёта на территорию Российской Федерации", — подчеркнула вице-премьер.
Ранее пресс-секретарь Министерства Иностранных Дел Мария Захарова отметила, что ведомство делает всё возможное, чтобы вернуть российских граждан в кратчайшие сроки. В настоящее время за границей находятся около 35 тысяч россиян.
Правильно. Возвращающиеся-потенциальные несуны этой заразы. У нас в стране еще пока относительно нормально в этом вопросе.(исключение-Москва). Лично я считаю что они сами виноваты,пусть немного подождут. Пару-тройку дней всего.
Бросать не бросает, а медицину своей оптимизацией-уплотнением, почти угробила…
Пускай сидят за рубежом пока в этих странах где они торчат не объявят о прекращении пандемии коронавируса. Ехали уже при эпидемии.