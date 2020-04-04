Сводки от ополчения Новороссии 04 апреля 2020
- 13:31 СБУ завела «коронавирусное» дело против властей ЛНР.
- 10:02 ЛНР: Огнем украинского БМП поврежден жилой дом в поселке Донецкий.
- Вчера 23:06 Экстренное заявление Армии ДНР.
СБУ завела «коронавирусное» дело против властей ЛНР
На Украине утверждают, что власти ЛНР якобы скрывают информацию о настоящем количестве больных коронавирусом в Республике.
Украинские горе-разведчики из своих кабинетов насчитали в ЛНР «не менее 10 тыс. заболевших ОРВИ, большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях». Также якобы «скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц».
СБУ сочинила страшилку о том, что на данный момент в Луганске и Кадиевке «уже умерло 13 человек с коронавирусом».
На этом вымышленном основании фейковой прокуратурой «Донецкой и Луганской областей» возбуждено уголовное дело против руководителей ЛНР по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
«Оккупационные силы умалчивают и искажают информацию о распространении коронавируса на оккупированной территории», — утверждают в СБУ, будучи не в состоянии смириться с мыслью о том, что Народным Республикам Донбасса удаётся успешно предотвратить распространение COVID-19 на Донбассе.
Напомним, что в ЛНР до сих пор был выявлен лишь один случай заражения коронавирусом и пациент уже успешно излечился. В ДНР число заболевших COVID-19 составляет три человека.
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ЛНР: Огнем украинского БМП поврежден жилой дом в поселке Донецкий
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Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление Управления Народной милиции ДНР.
На фоне всемирной борьбы с эпидемией коронавируса украинские боевики продолжают террор мирного населения Донбасса.
Каратели выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания.
Сегодня в 17.40 боевики из 57-й бригады ВФУ под командованием военного преступника Мишанчука из 120-мм миномётов обстреляли н. п. Спартак.
В результате совершенного украинскими боевиками очередного террористического акта поврежден газопровод по ул. Путиловская роща 16 а. 240 абонентов находятся без газа. Экстренные службы не могут выехать на место повреждения из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.
Дополнительная информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Мы призывам международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на ВФУ с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и прекращения геноцида мирного населения Республики.
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