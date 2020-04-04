Сводки от ополчения Новороссии 04 апреля 2020

На Украине утверждают, что власти ЛНР якобы скрывают информацию о настоящем количестве больных коронавирусом в Республике.

Украинские горе-разведчики из своих кабинетов насчитали в ЛНР «не менее 10 тыс. заболевших ОРВИ, большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях». Также якобы «скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц».

СБУ сочинила страшилку о том, что на данный момент в Луганске и Кадиевке «уже умерло 13 человек с коронавирусом».

На этом вымышленном основании фейковой прокуратурой «Донецкой и Луганской областей» возбуждено уголовное дело против руководителей ЛНР по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

«Оккупационные силы умалчивают и искажают информацию о распространении коронавируса на оккупированной территории», — утверждают в СБУ, будучи не в состоянии смириться с мыслью о том, что Народным Республикам Донбасса удаётся успешно предотвратить распространение COVID-19 на Донбассе.

Напомним, что в ЛНР до сих пор был выявлен лишь один случай заражения коронавирусом и пациент уже успешно излечился. В ДНР число заболевших COVID-19 составляет три человека.

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