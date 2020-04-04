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Сводки от ополчения Новороссии 04 апреля 2020

14:59. 4 апреля 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

СБУ завела «коронавирусное» дело против властей ЛНР

СБУ завела «коронавирусное» дело против властей ЛНР | Русская весна

На Украине утверждают, что власти ЛНР якобы скрывают информацию о настоящем количестве больных коронавирусом в Республике.

Украинские горе-разведчики из своих кабинетов насчитали в ЛНР «не менее 10 тыс. заболевших ОРВИ, большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях». Также якобы «скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц».

СБУ сочинила страшилку о том, что на данный момент в Луганске и Кадиевке «уже умерло 13 человек с коронавирусом».

На этом вымышленном основании фейковой прокуратурой «Донецкой и Луганской областей» возбуждено уголовное дело против руководителей ЛНР по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

«Оккупационные силы умалчивают и искажают информацию о распространении коронавируса на оккупированной территории», — утверждают в СБУ, будучи не в состоянии смириться с мыслью о том, что Народным Республикам Донбасса удаётся успешно предотвратить распространение COVID-19 на Донбассе.

Напомним, что в ЛНР до сих пор был выявлен лишь один случай заражения коронавирусом и пациент уже успешно излечился. В ДНР число заболевших COVID-19 составляет три человека.

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ЛНР: Огнем украинского БМП поврежден жилой дом в поселке Донецкий

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Экстренное заявление Армии ДНР

Экстренное заявление Армии ДНР | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление Управления Народной милиции ДНР.

На фоне всемирной борьбы с эпидемией коронавируса украинские боевики продолжают террор мирного населения Донбасса.

Каратели выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится в своих домах с целью самоизоляции и недопущения распространения заболевания.

Сегодня в 17.40 боевики из 57-й бригады ВФУ под командованием военного преступника Мишанчука из 120-мм миномётов обстреляли н. п. Спартак.

В результате совершенного украинскими боевиками очередного террористического акта поврежден газопровод по ул. Путиловская роща 16 а. 240 абонентов находятся без газа. Экстренные службы не могут выехать на место повреждения из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Дополнительная информация о повреждениях гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Мы призывам международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать влияние на ВФУ с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня и прекращения геноцида мирного населения Республики.

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Метки: компиляция

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