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Старец над Москвой, Охота на врачей, Пора национализировать? // Галопом по Европам #184

00:20. 4 апреля 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 601 заболевший. Всего – 4149, умерли 34, выздоровел 281 пациент;
- По всему миру число заболевших перевалило за миллион, умерших – за 50 тысяч;
- Саудовская Аравия созывает экстренные переговоры участников ОПЕК+;
- Губернаторы сразу четырех регионов России ушли в отставку;
- Промпроизводство в России сократилось на 1,2%;
- РЖД отменяет полсотни поездов дальнего следования и сокращает перевозки еще на 37 маршрутах;
- Потанин пытался отложить выплату дивидендов акционерам «Норникеля»;
- Эпидемия поставила под угрозу и посевной сезон;
- Капитана американского авианосца Теодор Рузвельт уволили за письмо о коронавирусе на борту;
- РПЦ все-таки готовится к тому, чтобы закрыть храмы на Пасху.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WkSFd89HbTw

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