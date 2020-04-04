Старец над Москвой, Охота на врачей, Пора национализировать? // Галопом по Европам #184

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 601 заболевший. Всего – 4149, умерли 34, выздоровел 281 пациент;

- По всему миру число заболевших перевалило за миллион, умерших – за 50 тысяч;

- Саудовская Аравия созывает экстренные переговоры участников ОПЕК+;

- Губернаторы сразу четырех регионов России ушли в отставку;

- Промпроизводство в России сократилось на 1,2%;

- РЖД отменяет полсотни поездов дальнего следования и сокращает перевозки еще на 37 маршрутах;

- Потанин пытался отложить выплату дивидендов акционерам «Норникеля»;

- Эпидемия поставила под угрозу и посевной сезон;

- Капитана американского авианосца Теодор Рузвельт уволили за письмо о коронавирусе на борту;

- РПЦ все-таки готовится к тому, чтобы закрыть храмы на Пасху.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WkSFd89HbTw