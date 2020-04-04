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Сергей Глазьев: Экономика КНР быстро оправится после эпидемии

17:29. 4 апреля 2020 72 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

Уверенность в скором восстановлении экономики КНР после эпидемии коронавируса выразил академик РАН, действующий Член Коллегии /Министр/ по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии Сергей Глазьев.

«У меня нет сомнений, что экономика КНР быстро оправится. Она уже показывает хорошие темпы восстановления», — заявил С.Глазьев в интервью агентству Синьхуа.

По его мнению, опыт кризиса 2008-2009 годов показал, что Россия и другие государства ЕАЭС находятся в более уязвимом положении. «Это связано с чрезмерной либерализацией валютного регулирования, которая привела к зависимости финансового рынка от международных спекулянтов. Американские хедж-фонды и связанные с ними спекулянты фактически манипулируют валютными рынками наших стран, раскачивая курсы национальных валют. Это наносит огромный ущерб взаимной торговле и совместным инвестициям, дестабилизирует макроэкономическую ситуацию», — отметил академик РАН.

«Нам нужно перенять опыт КНР, которая добилась включения юаня в корзину мировых резервных валют без предоставления свободы проведения трансграничных операций по счету капитала», — сказал С.Глазьев.

Он считает, что необходимо «форсировать сопряжение наших банковских систем и финансового рынка».

Предприятиям ЕАЭС, по его словам, необходим свободный доступ к кредитным ресурсам китайских банков, а также возможность заимствований на китайском финансовом рынке.

«Нужно резко активизировать разработку и реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, таких, как предлагаемый Российской академией наук проект «Трансевразийский пояс «Развитие», — подчеркнул Сергей Глазьев.

Глазьев Сергей Юрьевич (р. 1961) – ведущий отечественный экономист, политический и государственный деятель, академик РАН. Советник Президента РФ по вопросам евразийской интеграции. Один из инициаторов, постоянный член Изборского клуба. 

Источник: https://nstarikov.ru/sergej-glazev-jekonomika-knr-bystro-opravitsja-posle-jepidemii-114426

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15195 365
    Русофил 4 апреля 2020 в 17:57

    Ага оправится.
    Китай это концентрация заводов которые стали НЕ НУЖНЫ.
    Был когда-то Детройт теперь глобализация превратит в Детройт Китай.

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