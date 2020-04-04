Роспотребнадзор дал советы, как проводить дезинфекцию дома во время пандемии COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора советуют тщательно подходить к дезинфекции помещений во время пандемии коронавируса. Они разработали и опубликовали на своём сайте памятку для населения, в которой содержатся 12 советов «Чистота — залог здоровья».
В ведомстве советуют начинать дезинфекцию помещения, начиная с дверных ручек и выключателей, к которым человек прикасается до того, как помыл руки.
«Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором.
Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом», — советуют в Роспотребнадзоре.
Выключатели в квартире также необходимо регулярно протирать салфеткой с антисептиком.
«Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования», — добавили в ведомстве, уточнив, что это касается всех ручек и выключателей в квартире.
Не стоит игнорировать и другие поверхности — спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом, письменные столы, журнальные столики, бытовую технику и прочие жёсткие поверхности. Им, правда, можно уделять внимание реже.
«Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома», — рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
По их словам, такой обработки для твердых поверхностей будет вполне достаточно.
А вот с кухонными столешницами дело обстоит серьёзнее — они требуют мытья «с применением средств бытовой химии» или «салфеткой с антисептиком на основе спирта».
В ведомстве советуют делать это один раз в день, если в доме все здоровы, однако если в доме есть больной человек, то нужно дезинфицировать столешницу на кухне после каждого использования и приёма пищи.
Такие же требования санитарных врачей к смесителям и раковинам в ванной.
Кроме того, не стоит забывать про туалет и ванную. Здесь специалисты Роспотребнадзора советуют использовать «дезинфицирующие средства на основе хлора». Ими необходимо очистить унитаз, ванну, душевую кабину и биде.
В ведомстве уточняют, что если в доме все здоровы, то влажную уборку достаточно проводить два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если же в помещении есть заболевший, то уборку придётся делать ежедневно, используя для этого дезинфицирующие средства на основе хлора.
Ранее в Роспотребнадзоре дали советы также и по обработке продуктов, купленных в магазине или на рынке. Овощи и фрукты, по словам специалистов, стоит как обычно промыть водой, а продукты в упаковках следует дезинфицировать с применением антибактериальных салфеток или ополаскивать в мыльной воде.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585900054