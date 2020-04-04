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Роспотребнадзор дал советы, как проводить дезинфекцию дома во время пандемии COVID-19

07:30. 4 апреля 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Роспотребнадзор дал советы, как проводить дезинфекцию дома во время пандемии COVID-19 | Русская весна

Специалисты Роспотребнадзора советуют тщательно подходить к дезинфекции помещений во время пандемии коронавируса. Они разработали и опубликовали на своём сайте памятку для населения, в которой содержатся 12 советов «Чистота — залог здоровья».

В ведомстве советуют начинать дезинфекцию помещения, начиная с дверных ручек и выключателей, к которым человек прикасается до того, как помыл руки.

«Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором.

Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом», — советуют в Роспотребнадзоре.

Выключатели в квартире также необходимо регулярно протирать салфеткой с антисептиком.

«Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования», — добавили в ведомстве, уточнив, что это касается всех ручек и выключателей в квартире.

Не стоит игнорировать и другие поверхности — спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом, письменные столы, журнальные столики, бытовую технику и прочие жёсткие поверхности. Им, правда, можно уделять внимание реже.

«Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома», — рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

По их словам, такой обработки для твердых поверхностей будет вполне достаточно.

А вот с кухонными столешницами дело обстоит серьёзнее — они требуют мытья «с применением средств бытовой химии» или «салфеткой с антисептиком на основе спирта».

В ведомстве советуют делать это один раз в день, если в доме все здоровы, однако если в доме есть больной человек, то нужно дезинфицировать столешницу на кухне после каждого использования и приёма пищи.

Такие же требования санитарных врачей к смесителям и раковинам в ванной.

Кроме того, не стоит забывать про туалет и ванную. Здесь специалисты Роспотребнадзора советуют использовать «дезинфицирующие средства на основе хлора». Ими необходимо очистить унитаз, ванну, душевую кабину и биде.

В ведомстве уточняют, что если в доме все здоровы, то влажную уборку достаточно проводить два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если же в помещении есть заболевший, то уборку придётся делать ежедневно, используя для этого дезинфицирующие средства на основе хлора.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы также и по обработке продуктов, купленных в магазине или на рынке. Овощи и фрукты, по словам специалистов, стоит как обычно промыть водой, а продукты в упаковках следует дезинфицировать с применением антибактериальных салфеток или ополаскивать в мыльной воде.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1585900054

Метки: Новости

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