Пулемет Максима: от Чапаева до Второй мировой

Телеканал «Звезда» рассказывает о легендарном пулемете Максима, который широко применялся Красной Армией во время Великой Отечественной войны. Всю информацию по военной технике по тэгу вы можете посмотреть на нашем сайте https://tvzvezda.ru/news/front-legend…



Пулемет создан британцем Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Это оружие стало одним из самых популярных и массовых в мире. Без него не обходилось ни одно крупное вооруженное столкновение, а в некоторых горячих точках он применяется до сих пор.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4Ivex3GCcyM