Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Пулемет Максима: от Чапаева до Второй мировой

15:13. 4 апреля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Телеканал «Звезда» рассказывает о легендарном пулемете Максима, который широко применялся Красной Армией во время Великой Отечественной войны. Всю информацию по военной технике по тэгу вы можете посмотреть на нашем сайте https://tvzvezda.ru/news/front-legend…

Пулемет создан британцем Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Это оружие стало одним из самых популярных и массовых в мире. Без него не обходилось ни одно крупное вооруженное столкновение, а в некоторых горячих точках он применяется до сих пор.




https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://my.mail.ru/community/tvzvezda…

#фронтовыелегенды75

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4Ivex3GCcyM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Старинные пулеметы в горячих точках XXI века
... является один из первых пулеметов системы Хайрема Максима. В арсеналах осело множество... голод». В частности, он коснулся пулеметовМаксимы» подняли со складов и для... тумбе в кузове пикапа.Преемником пулемета Максима в Советской армии стал СГ...
Новости Украины и Новороссии 30 мая 2016
.... 15:22 Аваков наградил пулеметом Максима главу СНБО Турчинова. 13:...dnr-news.com Аваков наградил пулеметом Максима главу СНБО Турчинова Министр внутренних...-премьра Арсения Яценюка, наградил пулеметом Максима секретаря Совета национальной безопасности и...
Новости Украины и Новороссии 30 марта 2016
...ВСУ под Авдеевкой выдали пулеметы Максима образца 1943 года. ...ВСУ под Авдеевкой выдали пулеметы Максима образца 1943 года ...передовой. Пулеметчик ВСУ показал пулемет Максима, способный стрелять на 3...отсекать врага от позиций".Пулемет Максим, это самый старый...
Советско-финская война
... г. 70. Советские солдаты готовят пулемет Максима для ведения зенитного огня. 71... зенитной пулеметной установкой на базе пулемета "Максим" образца 1931 года. 222... зенитной пулеметной установки на базе пулемета "Максим" готовится к отражению авианалета...
Новости Украины и Новороссии 14 января 2017
... 941 FBL, а также пистолет-пулемет МР5 КА4 немецкой компании Heckler... 224, JERICHO 941 FBL и пулемет Максима. Что касается нардепа Сергея Пашинского...
Андрей Уланов о первом советском ручном пулемете Максима-Токарева
Подписаться на канал TacticMedia: https://www.youtube.com/channel/UCQrP...Поддержать проекты студии TacticMedia: https://oper.ru/donate/tacticmediaАудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview...Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ruКанал в Telegram: ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)