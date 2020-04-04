Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Прогноз “Черного лебедя”

16:11. 4 апреля 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Примечательноый прогноз Пентагона от 3 февраля 2020 года.
Североамериканское командование армии США прогнозирует от 80 000 до 150 000 смертей в США.
За полтора месяца до откровений Трампа о том, что в США может умереть от 100 000 до 200 000 человек.
Публикация документа очевидно должна подкрепить обвинения в адрес Трампа за "неэффективную борьбу с коронавирусом".
Военные оправдываются https://www.thedailybeast.com/army-warned-in-early-february-that-coronavirus-could-kill-150000-americans тем, что это один из сценариев, дабы если произойдет худшее, у них был план действий.


Что дополнило обвинения в адрес Трампа, обвинения в адрес генералитета, что связано с тем, что число заболевших среди военных оказалось выше прогнозных сценариев. По сути, Эспера также обвиняют в том, что он либо ориентировался на оптимистичные сценарии, где "ситуацию берут под контроль", либо же в том, что Пентагон не способен адекватно действовать даже по собственным планам.
Стоит отметить, что согласно прогнозу Пентагона от 3 февраля (когда Трамп и Эспер еще заявляли, что ситуация под контролем), в США могут заболеть до 80 млн. человек и до полумиллиона потребуется госпитализация (имеются ввиду тяжелые случаи, в том числе необходимость использования ИВЛ).

В свете публикации таких прогнозов, вполне понятна локальная репрессия против командира атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который своими публичными жалобами и просьбами о помощи, фактически подкреплял подобные обвинения в некомпетентности, озвучиваемые в адрес Трампа и Эспера. Болезнь болезнью, но предстоящие выборы президента США никто не отменял. И для демократов это куда как более выгодная тема, нежели Рашагейт (хотя от него не откажутся). Плюс ко всему, в условиях экономического спада и коронавирусной эпидемии, тема украинской коррупции, которую республиканцы планировали сделать центральным элементом атаки на Байдена, отошла на 2-й план. Внутренние дела явственно вышли на первый план и там у Трампа нынче не все так хорошо, как ему хотелось бы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5765358.html

Метки: коронавирус, пентагон, США, Трамп, эспер

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Эксперт МГИМО: Россию спасёт «Чёрный лебедь»
...приемлемый вариант я рассматриваю «Русский Черный лебедь». Он сможет обеспечить сохранение российской... Буквально несколько лет назад долгосрочный прогноз можно было бы давать на...примеры, и, конечно, при долгосрочном прогнозе мы можем предполагать успех таких...
Saxo Bank выпустил шокирующие предсказания на 2015 год
..., выпустил ежегодные, одиннадцатые по счету прогнозы на приближающийся год. В нынешнем... привести к озвученным шокам или "черным лебедям", как их еще называют участники... наступления таких шоков невелика. Прошлогодний прогноз от аналитика Saxo Bank Оле...
Туомас Малинен. Великий крах 2018 года?
..., в которую были окрашены наши прогнозы, основанные на изучении бизнес-циклов... к краху. В нашем последнем прогнозе мы показали, как будет реагировать... к чертовой матери. Обнаружение Черного Лебедя (помимо множества белых лебедей) Для того чтобы...
О шансах Ле Пен
... данные были значительно выше тех прогнозов, которые были сделаны ими в... не было ничего неожиданного, никакого «черного лебедя».Выборы в два тура отличаются... ее победа относится к категории «черного лебедя», то есть чего-то весьма...
Крах итальянских банков угрожает всей финансовой системе Европы
... отсрочка проблем», – считает Вернер.Второй «черный лебедь» в ЕвропеУглубление банковского кризиса в...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... спросить, но сегодня послушал прогноз погоды, сказали, что снега...Там даже вместо инфраструктуры просто лебеди, сделанные из каких-то... и фотографируются с этими лебедями из шин. Скажите, ...характер, это результат деятельности черных лесорубов либо даже и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)