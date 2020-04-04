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Почему Собянин отменил ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:53. 4 апреля 2020 125 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему Сергей Собянин отменил московский электронный концлагерь? Который по предписанию правительства собирались вводить для контроля за перемещением горожан в режиме самоизоляции. Почему мэр столицы не ввёл электронные пропуска?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m5g7_opjVWk

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 28882 25218
    Вячеслав 4 апреля 2020 в 9:56

    Собянин запрещает выходить на улицы и тут же мы видим набитые вагоны метро, электричек, НИ ОДНА стройка со строителями не закрыта. Эти строители – киборги, что ли, раз к ним эта зараза не прилипает?… Какая-то однобокая эпидемия получается…

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