Почему Собянин отменил ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Почему Сергей Собянин отменил московский электронный концлагерь? Который по предписанию правительства собирались вводить для контроля за перемещением горожан в режиме самоизоляции. Почему мэр столицы не ввёл электронные пропуска?
Собянин запрещает выходить на улицы и тут же мы видим набитые вагоны метро, электричек, НИ ОДНА стройка со строителями не закрыта. Эти строители – киборги, что ли, раз к ним эта зараза не прилипает?… Какая-то однобокая эпидемия получается…
А мошт и нет никакой эпидемии и кое-кто это знает наверняка?:))..