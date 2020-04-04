Открытым текстом 03.04.2020

Лучший для США вариант — двести тысяч жертв

Соединённые Государства Америки уже вышли на первое в мире место по числу заражённых коронавирусом, вызывающим воспаление лёгких. И ожидают не просто мировых рекордов, а полного кошмара.

Трамп заявил, что по расчётам специалистов, общее число жертв эпидемии в СГА без карантина и других лечебных мер превысит два миллиона двести тысяч. Поэтому он продлевает карантин и будет считать свою работу выполненной блестяще, если в стране будет всего двести тысяч жертв.

Трамп самовлюблён, не очень способен к сопереживанию, циничен, а потому выдаёт информацию своих статистиков и эпидемиологов не стесняясь, открытым текстом. По их расчётам, при идеальном раскладе жертв будет даже чуть меньше, чем сулит Трамп: тысяч сто пятьдесят – сто семьдесят. А если жить как в Италии, когда подозреваемых загнали в больницы без внутренней изоляции, а остальные не обращали внимания на карантин, то и в два с лишним миллиона не уложиться.

Предсказана и вторая волна вируса — осенью, возможно, покрепче. Система здравоохранения СГА многим казалась хрустальным замком с чудо-врачами и супертехникой. Пара недель эпидемии превратила её в кучу битого стекла.

И самое ужасное, болеют многие из тех, кто в эти самые минуты должен спасать других. Даже после объявления пандемии хозяева многих клиник запрещали врачам надевать маски. Чтобы не отпугивать клиентов. А сейчас защитных средств на всех не хватает.

Врачей учат делать себе халаты из мешков для мусора, а то и для трупов. СГА ещё недавно хвастались, что порвали в клочья экономику РФ, и потешались над китайскими мерами борьбы с вирусом. И вдруг открытым текстом признают, что им самим нужна помощь.

1 апреля крупнейший серийный транспортный самолёт “Руслан” доставил из РФ в СГА более сотни тонн гуманитарного груза.

Президент Трамп открытым текстом поблагодарил президента Путина за помощь. Антитрамповцы открытым текстом обвинили нас во вмешательстве в их внутренние дела. Как обычно. Впрочем, это не значит, что мы прекратим помогать страждущим. Не таков русский человек, чтобы не помогать.

ЕС помирает, но не сдаётся

Российская Федерация всего за сутки доставила в Италию на четырнадцати транспортных самолётах запас одежды для пребывания в заражённых районах, оборудования для дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а главное — тысячу профессионалов, умеющих всем этим пользоваться.

Сейчас они приводят в порядок город Бергамо, где концентрация больных наибольшая и уровень смертности наивысший. Потому что итальянские медики, не задумываясь, собрали в больницах общего назначения всех подозреваемых в заражении коронавирусом, обеспечив массовое взаимозаражение.

Мы наводим порядок. Размах эпидемии в Италии сокращается на глазах. Но не всем это по вкусу.

Глава правительства Италии Джузеппе Николич Конте заявил, что не ожидал и двадцати процентов того, что прислала РФ. Газета “Стампа” — “Печать” — пересказала его слова: более восьмидесяти процентов привезенного русскими не нужно.

Открытым текстом спрашиваю: как вы думаете, многие ли в стране и мире повторили исходный текст Конте? Ага, щаззз! Все — в том числе наши либероиды — цитируют злобную фантазию “Стампы”. А президент Франции потребовал “не пьянеть от русской помощи”. Оно и понятно: Макрон давно претендует на главную роль в Европейском Союзе. Но нынешняя пандемия разрушила саму идею союзной взаимопомощи.

Страны ЕС не только закрывают границы между собою, но и не снабжают друг друга ничем из необходимого для борьбы с заразой: мол, самим надо. Да, в самолёте, когда выпадают кислородные маски, надо сперва надеть на себя, а уж потом помогать детям и прочим соседям. Но специализация внутри ЕС привела к тому, что ни один из членов Союза не производит всё необходимое для борьбы с эпидемией. Если не взаимодействовать, никто не выберется из общей катастрофы.

Эгоизм — дело самоубийственное. Чтобы его замаскировать, европейские СМИ одностайно русофобствуют. И тем самым подталкивают народы ЕС задуматься: а нужен ли такой союз? Не пора ли выйти из него в нынешнем формате? Хотя бы ради создания нового — полезнее.

Европейский Союз ещё дышит, но уже на ладан. Итальянцы распространяют видео с горькими упрёками тем, кто не захотел им помогать, и демонстративно снимают флаги ЕС. Экономика Старого Света треснула. Увольнения и сворачивание производства. Вторая Великая депрессия в действии.

Директор европейского отделения Международного валютного фонда сообщил, что каждый месяц карантина сократит годовой валовый внутренний продукт Европейского Союза по меньшей мере на одну тридцатую. Немецкий экономический институт ИФО подсчитал, что за ожидаемые три месяца карантина Германия потеряет семьсот миллиардов евро. Многие полагают, что число жертв экономического спада и сопутствующих ему психологических проблем намного превысит число жертв пандемии.

Открытым текстом уверяю: не жду полного распада ЕС, не говоря уж о НАТО: слишком уж много в мирное время выгод от взаимодействия их членов. Но такой дружбы между этими странами, как прежде, не будет уже никогда. Рассказывают, что на последнем пока саммите руководства ЕС — по скайпу — состоялся весьма напряжённый разговор глав правительств Италии с Германией. Ведь Германия решила спасать свою экономику отдельно от ЕС. И сама выпустит для этого ценные бумаги. А уж Италия, мол, сама разберётся.

То есть формально ЕС, может, и сохранит существование, но экономически — вряд ли. Будущие выборы, скорее всего, приведут к власти не зелёных и либералов, а самых настоящих евроскептиков и прочих правых. Нынешним еврочиновникам народ не простит ни их расслабленность до эпидемии, ни слабость при её объявлении!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-03-04-2020/