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Об отставке губернаторов

11:21. 4 апреля 2020 226 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В разговоре с Царьградом политический эксперт Анатолий Вассерман высказался об отставке четырёх губернаторов, которые произошли практически одновременно. Напомним, свои посты покинули глава Камчатки Владимир Илюхин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Республики Коми Сергей Гапликов и глава Ненецкого АО Александр Цыбульский. Последний теперь займёт пост Орлова.

“Связано это, вероятнее всего, с тем, что для управления в спокойное и кризисное время нужны существенно разные личные качества. И очень может быть, что эти люди, действительно, сочли, или те, кто анализирует деятельность руководителей такого ранга, сочли, что им вряд ли удастся эффективно справляться в сложившихся жёстких условиях. Есть такая старая армейская мудрость: офицеры мирного времени, по большей части, не годятся для руководства на своём уровне в боевых действиях, тогда как офицеры, эффективно справляющиеся с задачами военного времени, в мирное время на своём уровне чаще всего ведут себя неадекватно”, – отметил Вассерман.

Что касается сообщения о задержании вице-губернатора Кировской области за взятку, то эксперт считает, что это дело практически не связано с военным и мирным временем.

“Разве что по формуле “война всё спишет”. Но и то, совершенно не уверен, что эти люди всерьёз задумывались о том, могут ли их поймать. К сожалению, большая часть людей, занимающихся разного рода правонарушениями, совершенно уверена, что уж их-то не поймают, они-то умные, они-то всё скроют”, – отметил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/ob-otstavke-gubernatorov/

Метки: александр цыбульский, владимир илюхин, игорь орлов, комментарий, сергей гапликов

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2036 1812
    georgi tarabov 4 апреля 2020 в 13:08

    ” ,,,,,, И избави нас от лукаваго ! ”
    Знали наши предки от кого уберегаться , зато знаем мы сегодня ,кто “дети Дьвола” ПРИСОСАЛИСЬ на всех государственных постах по всему Миру !

    Давид Кямерън,Саркози ,МЕРКЕЛИХА,ПОТРОШЕНКО,КУЧМАН,БЛУМ-КРАВЧУК,МЕНДЕЛ-МЕДВЕЖОНКОВ,СААКАШВИЛИ, ТИМОШЕНКО-КАПТЕЛМАН, , , ЗЕЛЕНСКИ -УКРО-ЖИДО-КЛОУН , , , ЕТИНЗОН-КЛИЧКО , ВАЛС,ЩАЙНМАЙЕР, ЙОСИФ БАЙДЪН, , , , И ВСЯ СОРОСОИДАЛНАЯ ШЛАКА OF THE SOCIETY !

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