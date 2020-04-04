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О чем молчит Беллингкет. Луганский “Бук”

21:09. 4 апреля 2020 159 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Инженер Ренат Белялов продолжает разбирать "доказательства Беллингкет" с фактической точки зрения.
На сей раз производится сравнение видео с "Буком" в Луганске с другими видео на эту тему.





















































https://asd.news/articles/voyna/o-chem-molchit-belling%D1%81et/ – цинк

Вполне возможно, что речь идет о "Буке" ВСУ, который был захвачен ополченцами в конце июня 2014 года при занятии воинской части на улице Стратонавтов.
В ДНР тогда заявили, что у республики теперь появилась полноценное ПВО (до этого у ополченцев были только ПЗРК).
Министерство Обороны Украины тогда объявило, что потерянный "Бук" был в небоеспособном состоянии и ничего ценного ополченцы не захватили.
Но его дальнейшая судьба была неизвестной. Нет ни его фотографий после 2014 года с символикой ДНР, ни фотографий указывающих на то, что он был уничтожен/утилизирован. Как испарился.
Вполне возможно, что на одном из циркулирующих видео по "Букам" на Донбассе мелькает именно этот неисправный "Бук", который был куда-то вывезен.
Отсюда и отсутствие характерных для российских "Буков" деталей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5765671.html

Метки: 2014, беллингкет, Боинг, бук, война на украине, всу, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, лнр, Луганская Народная Республика, Новороссия, пво, Украина, фальсификации

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