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«Настоящий зверь»: почему все так боятся российского ракетоносца и пытаются узнать его секреты? (ФОТО)

05:00. 4 апреля 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Настоящий зверь»: почему все так боятся российского ракетоносца и пытаются узнать его секреты? (ФОТО) | Русская весна

Ракетоносец Ту-160 стал настоящим достоянием российской военной авиации. В связи с этим представители разных государств заинтересовались деталями конструкции самолета, в частности его реактивными двигателями. Тем не менее, российские военные хорошо засекретили особенности строения и работы «сердца», установленного на ракетоносце.

Ту-160 считается самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. Ракетоносец стал по-настоящему самым скоростным бомбардировщиком из всех, что находятся в вооружении РФ. Летчики же прозвали самолет «Белым лебедем» (возможно, из-за плавности его основных подводов, вызывающих восхищение как среди военных, так и журналистов).

Между тем, самолет с момента своего создания стал неотъемлемой частью российской ядерной триады, способной нанести непоправимый ущерб своему врагу. Первый полет Ту-160 совершил 18 декабря 1981 года, а в 1984 году уже запущен в серийное производство.

Сейчас же многие китайские инженеры задаются вопросом об особенностях строения реактивного двигателя НК-32, установленного на российском бомбардировщике. При этом китайцы отмечают, что наши военные «скрывают данные о двигателе даже сильнее, чем «конструкцию атомной бомбы».

В частности, в китайском издании Sohu напомнили, что над разработкой НК-32 работал Николай Кузнецов — советский авиаконструктор, который внес огромный вклад в развитие советской науки.

Стоит отметить, что ранее издание The National Interest опубликовало статью о нескольких российских военных самолетах, которые, на их взгляд, представляют наибольшую опасность.

Автор статьи привел в пример такие бомбардировщики, как Ту-95, Ту-160 и Ту-22 М. Все эти самолеты наделены не только уникальными характеристиками, но также способностью нести крылатые ракеты (включая оружие с ядерными боеголовками).

При этом американский журналист описал Ту-160, как «настоящего зверя», имеющего первенство в мире по всем показателям.

«Ту-160 по своим характеристикам превосходит самый скоростной американский бомбардировщик B-1b», — отметил корреспондент, напомнив своим читателям, что российский самолет не только побил все мировые рекорды, но также поставил свои собственные.

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Евгения Лето, для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1585943051

Метки: Новости

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