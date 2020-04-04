Коронавирус спустил с небес на землю зажравшихся олигархов

Распространяемый в мире коронавирус COVID-19 спустил на землю зажравшихся олигархов. Еще пару месяцев назад они глядели на «простых смертных» свысока, попивали коктейль на своей яхте или глумились над ситуацией в стране, но последние дни заставили «элиту» призадуматься.

Состоятельные россияне, привыкшие ездить на осмотр врачей за границу и регулярно занимающиеся шапкозакидательством системы здравоохранения России, оказались не у дел. По возвращении в Россию их, как и всех остальных, направляют в больницы, а не домой с возможностью проходить лечение в собственных апартаментах.

Одной из известных пациенток столичной Коммунарки, например, стала 68-летняя Людмила Нарусова. В минувшие выходные туда же доставили совладельца российских строительных гипермаркетов OBI Игоря Сосина.

По сути, все те люди, которые любыми способами пытались избегать бесплатной российской медицины, вынуждены смотреть из окон на серые многоэтажки. У них нет возможности лечь в коммерческую клинику или уехать лечиться зарубеж, так как границы закрыты.

Поражают и другие случаи, когда так называемые российские дауншифтеры начинают вспоминать, что их родина — это не Англия, Германия, Франция или другая развитая страна на Западе. В последний момент они опомнились и вспомнили, что на родине им будет лучше.

Один из таких примеров привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала о семье, которая решила отправить за своим сыном в Англию индивидуальный борт. О чем эти люди думали раньше, непонятно. Очевидно, они ожидали, что английские врачи окажут медицинскую помощь, но в результате «получили пинок под зад» — им обнулили медицинские страховки.

Теперь наступило время, когда людей уже нельзя делить на классы. Быть может, эта ситуация заставит задуматься олигархов о том, что следует не вкладывать средства в развитие медицины или чего-то другого зарубежом.

Ведь по итогу они как крысы с тонущего корабля бегут домой в Россию.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»