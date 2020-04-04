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ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

08:35. 4 апреля 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © РИА Новости
До конца апреля заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, объявленных из-за угрозы распространения коронавируса. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Центрального банка, передает РИА Новости.

“Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором”, — говорится в пресс-релизе.

ЦБ рекомендовал кредиторам учитывать фактические возможности должника посетить офис банка или сделать платеж по дистанционным каналам.
Помимо лиц, занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, финансовым организациям рекомендуется ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса.
Ранее Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля. Глава государства подчеркнул, что за работниками сохраняется их зарплата.
По словам президента, в ходе борьбы с эпидемией нельзя забывать о важности сохранения рабочих мест и доходов россиян. Российский лидер назвал эту задачу общим приоритетом для правительства, регионов и бизнеса. Также президент отметил, что с учетом развития ситуации могут быть приняты и дополнительные решения.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50934-cb-ne-razreshil-zaemschikam-perenosit-vyplaty-po-kreditam-na-may.html

Метки: Россия

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