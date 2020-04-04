ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Помимо лиц, занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, финансовым организациям рекомендуется ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса.

Ранее Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля. Глава государства подчеркнул, что за работниками сохраняется их зарплата.

По словам президента, в ходе борьбы с эпидемией нельзя забывать о важности сохранения рабочих мест и доходов россиян. Российский лидер назвал эту задачу общим приоритетом для правительства, регионов и бизнеса. Также президент отметил, что с учетом развития ситуации могут быть приняты и дополнительные решения.