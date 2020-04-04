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Антикризисная помощь

15:12. 4 апреля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Поп

Актуальная советская карикатура. Выживут не только лишь все.
Крупный капитал заручится поддержкой государства, а вот значительной части среднего и мелкого капитала, придется выживать по принципу "спасайся кто может".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5764908.html

Метки: капитализм, карикатуры, ссср, юмор

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