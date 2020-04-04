Антикризисная помощь
15:12. 4 апреля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Поп
Актуальная советская карикатура. Выживут не только лишь все.
Крупный капитал заручится поддержкой государства, а вот значительной части среднего и мелкого капитала, придется выживать по принципу "спасайся кто может".
Актуальная советская карикатура. Выживут не только лишь все.
Крупный капитал заручится поддержкой государства, а вот значительной части среднего и мелкого капитала, придется выживать по принципу "спасайся кто может".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5764908.html