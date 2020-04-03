В ВОЗ сообщили о более чем 1 млн заражённых коронавирусом в мире.
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- РИА Новости
Трансляция брифинга велась в Twitter главы ВОЗ.
«На данный момент нам известно о более чем миллионе подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире», — сказал Гебрейесус.
По его словам, более 50 тыс. больных скончались.
«Мы знаем, что это больше, чем кризис в области здравоохранения. Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии», — отметил глава ВОЗ.
Ранее сообщалось, что от коронавируса в мире умерли 45 693 человек.
При этом более 95% смертельных случаев в Европейском регионе зафиксированы у людей старше 60 лет.
Источник: https://russian.rt.com/world/news/734455-voz-koronavirus-zarazhenie
Интеренет сообщил в ВОЗ, что заразилось более 1 млн.
Теперь ВОЗ знает. Но ООН не приняло российскую резолюцию, что ВОЗ должен помогать бедным странам.
Поэтому ВОЗ сообщает в интернет, что сообщил ей интернет.
Скоро уточнят сколько сдохло, и всем будет интересно.
ООН давно пора разогнать.По сути это паук паразит,что работает на крупнейшие мировые корпорации,которым в какой то мере выгоден этот вирус(не они ли его и спонсировали).
Чё ждём ? Идём, разгоняем..
давно пора.
Приказа пока нету.)Как только так сразу.)))А вам смотрю жалко,рушиться все на что молились,незыблемые ценности общечеловеков все дружно посылают на … член капээсэс.)))
Скоро получите.