В Лос-Анджелесе инженер пытался протаранить локомативом госпитальное судно

Инженер Эдуардо Морено 44-х лет, начитался новостей про коронавирус и решил протаранить на поезде госпитальное судно пришвартованное в Лос-Анджелесе. В результате, локомотив сошел с рельсов, проехал через бетонные и проволчные заграждения, но до плавучего госпиталя не добрался. Судя по съемкам с воздуха, там было без шансов, что дополнительно подчеркивает упоротость ситуации.Эдуардо Морено.Морено объяснил свои действия с тем, что ему не нравилось это судно и оно являлось часть заговора по захвату правительства США, а также может быть причастно к распространению коронавируса. "Мне пришлось. Люди не знали, что здесь происходит. Теперь будут знать". (с) МореноЗа подобное "информирование общественности" Морено светит 20 лет тюрьмы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5761113.html