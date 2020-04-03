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В Лос-Анджелесе инженер пытался протаранить локомативом госпитальное судно

06:09. 3 апреля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Инженер Эдуардо Морено 44-х лет, начитался новостей про коронавирус и решил протаранить на поезде госпитальное судно пришвартованное в Лос-Анджелесе. В результате, локомотив сошел с рельсов, проехал через бетонные и проволчные заграждения, но до плавучего госпиталя не добрался. Судя по съемкам с воздуха, там было без шансов, что дополнительно подчеркивает упоротость ситуации.


Эдуардо Морено.

Морено объяснил свои действия с тем, что ему не нравилось это судно и оно являлось часть заговора по захвату правительства США, а также может быть причастно к распространению коронавируса. "Мне пришлось. Люди не знали, что здесь происходит. Теперь будут знать". (с) Морено

За подобное "информирование общественности" Морено светит 20 лет тюрьмы.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5761113.html

Метки: коронавирус, лос-анджелес, США

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