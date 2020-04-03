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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

08:02. 3 апреля 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Фото: РИА Новости
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом, передает РИА Новости.

“Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами”, — прокомментировали в российском постпредстве.

Предложенная Москвой Декларация о солидарности в борьбе с коронавирусом признавала лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Согласно тексту, государства соглашаются сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением COVID-19.
Кроме того, документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН. Кроме России, авторами декларации стали еще 28 государств.
“В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах”, — подчеркнуто в комментарии российской стороны.
В нем также говорится, что Москва хотела бы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования своего проекта.
“При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов”, — считают в представительстве.
Несмотря на блокировку документа, Россия продолжит координацию с единомышленниками по этому вопросу, отмечается в комментарии. Москва рассчитывает, что все заинтересованные страны присоединятся к ней.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/50903-v-ga-oon-zablokirovali-rossiyskuyu-rezolyuciyu-ob-otmene-sankciy.html

Метки: в мире

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