Трамп назвал помощь из России “красивым жестом Путина”

“Это был очень красивый жест со стороны президента (Владимира — ред.) Путина. Я сказал, что приму ее (помощь).. Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день”, — сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.