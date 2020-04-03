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Трамп назвал помощь из России “красивым жестом Путина”

07:52. 3 апреля 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: Reuters / © Al Drago
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев, передает РИА Новости.

“Это был очень красивый жест со стороны президента (Владимира — ред.) Путина. Я сказал, что приму ее (помощь).. Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день”, — сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.

В среду в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 (“Руслан”) с грузом из России. Посол в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что на борту самолета необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.
По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин исходил из того, что, “когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью”.
Он также отметил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, поскольку ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/50901-tramp-nazval-pomosch-iz-rossii-krasivym-zhestom-putina.html

Метки: в мире

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