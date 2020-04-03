Стабилизировать цены на нефть: анонсирована видеовстреча ОПЕК+
Встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник, 6 апреля, в формате видеоконференции, в ней ожидается участие министров стран альянса.
Об этом РИА Новости сообщила глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.
«Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждений новой “Декларации о сотрудничестве”», — сообщила Алиева.
Вчера с призывом провести срочную встречу к нефтедобывающим странам обратилась Саудовская Аравия.
При этом королевство призвало встретиться не только участников ОПЕК+, но и другие государства, не входящие в альянс.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585900980