Стабилизировать цены на нефть: анонсирована видеовстреча ОПЕК+

Встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник, 6 апреля, в формате видеоконференции, в ней ожидается участие министров стран альянса.

Об этом РИА Новости сообщила глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

«Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждений новой “Декларации о сотрудничестве”», — сообщила Алиева.

Вчера с призывом провести срочную встречу к нефтедобывающим странам обратилась Саудовская Аравия.

При этом королевство призвало встретиться не только участников ОПЕК+, но и другие государства, не входящие в альянс.

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