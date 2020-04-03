Хотя власти часто «предпочитают скрывать» плохие новости, мэр Москвы Сергей Собянин придерживается иной тактики — и похоже, что его решительные меры в борьбе с распространением коронавируса могут стать примером для других, сообщает SRF. Собянина «нельзя назвать демократом», подчёркивается в статье, но даже несмотря на новые жёсткие ограничения и неудобства, многие москвичи верят, что его стремление удержать ситуацию под контролем может оказаться хорошим решением для всех.

Из «человека без особых примет» столичный градоначальник Сергей Собянин за последние недели фактически превратился в «главного кризис-менеджера России», возглавив по поручению президента Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, отмечает SRF. Таким жители Москвы своего мэра ещё не видели, говорится в статье: «В сложные времена он показывает свою значимость».

Заняв пост мэра в 2010 году, сибиряк Собянин стал приводить Москву в порядок, вкладывая миллиарды в развитие инфраструктуры и создавая парки и пешеходные зоны, напоминает автор. «Я хотел сделать Москву ещё одной жемчужиной, местом, которое будет в равной степени привлекательно и для горожан, и для туристов», — заявлял мэр, комментируя открытие парка «Зарядье», расположенного буквально в паре шагов от Кремля. И это был «типичный собянинский проект», подчёрчивается в статье: дорогой, современный и «созданный по распоряжению сверху».

В то же время Собянин оставался «на удивление скромным человеком», пишет SRF. «Он был не политиком, а управляющим, не имеющим «особых примет». Вся его власть зиждилась на поддержке президента Владимира Путина. Это была власть, словно данная ему «взаймы», если можно так выразиться», — сообщается в статье.

Но так продолжалось лишь до тех пор, пока России не пришлось начать борьбу против распространения коронавирусной инфекции, отмечает автор: «Во «времена вируса» Собянин подчёркивает свою значимость. Он говорит прямо, причём перед включёнными телекамерами — как, например, во время встречи с Путиным. Это довольно непривычно в стране, где власти предпочитают скрывать от граждан плохие новости».

Однако Собянин явно не из таких политиков и предпочитает реально оценивать ситуацию, говорится в статье. Он напрямую предупреждает коллег в регионах, что ещё не везде местные власти осознают до конца, с чем им приходится столкнуться: «Есть губернаторы, которые говорят: «У меня всего один человек инфицирован». Но реальная картина совсем иная, потому что мы проводим слишком мало тестов», — заявил, в частности, столичный градоначальник.

Для борьбы с распространением коронавируса в Москве Собянин предпочитает принимать упреждающие меры: ещё несколько недель назад он распорядился начать строительство новой больницы на окраине Москвы, одновременно десяток городских клиник переоборудуются для приёма пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией, сообщается в статье. При этом он регулярно общается с жителями города, лично объясняя им, что новые ограничительные меры — в частности, введение карантина для горожан старше 65 лет — продиктованы искренней заботой, и призывая каждого беречь здоровье.

Вскоре мэр Москвы ужесточил фактический запрет на выход из дома на все возрастные группы. Хотя во властных структурах, по слухам, было немало противников такой меры, пишет SRF: «Даже президент Путин несколькими днями ранее объявил всего лишь «неделю выходных». Это напоминало объявление внепланового отпуска, и возникало ощущение, что президенту, который обычно с лёгкостью принимает жёсткие решения, в этот раз было трудно объявить об этом».

«У Собянина таких проблем не возникло», — отмечает автор. Вероятно, не случайно Путин принял решение назначить столичного градоначальника главой Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, подчёркивается в статье: «Занимая этот пост, Собянин, видимо, может заходить даже дальше, чем это считает нужным президент».

В результате на этой неделе Москва практически полностью «остановилась», констатирует SRF. При этом жёсткий карантин в столице послужил примером для других регионов России, власти которых теперь тоже спешат ввести ограничения на передвижение граждан.

«Собянина нельзя назвать демократом. В ходе прошлогодних выборов в городской парламент он запретил участие в них большинству кандидатов от оппозиции, а потом распорядился жёстко подавить акции протеста», — говорится в статье. В то же время он стремится удержать ситуацию под контролем и во время кризиса, отмечает автор. В частности, в столице по распоряжению мэра разрабатывается система электронного слежения, призванная гарантировать, что все граждане соблюдают необходимые требования карантина.

По мнению автора, столичный градоначальник «проявляет себя этаким просвещённым автократом» и предпочитает единолично отдавать распоряжения, которые не подлежат обсуждению. «Но в то же время люди верят, что он стремится к хорошим решениям — и для себя, и для жителей города», — заключает SRF.