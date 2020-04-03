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Россия, которую мы потеряли

14:42. 3 апреля 2020 164 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

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Россия, которую мы потеряли -- это такое выражение, ставшее мемом с легкой руки режисера Станислава Говорухина, снявшего в Перестройку фильм о дореволюционной России. Главная идея фильма заключается в том, что Россия до революции была процветающей страной, где буквально текли молочные реки среди кисельных берегов. Была, пока не пришли сами знаете кто и не обделал всю малину.
Подобная клюквенная пропаганда в то смутное время зашла очень хорошо и миллионы людей, купившись на аналогичные байки от многочисленных маститых режиссеров, писателей, артистов и прочей неполживой публики, срочно потребовали вернуть все взад. Отказались, короче от СССР и всех социальных завоеваний, оплаченных немалой кровью и потом наших дедов и отцов.
Но никто нам тогда не сказал, да и сейчас никто не говорит об этом, что т.н. Россия, которую потеряли режиссеры типа Говорухина, была самой бедной и неразвитой страной из более-менее развитых стран того времени. Это особенно хорошо видно таким важнейшим показателям, как продолжительность жизни и общая cмepтнocть населения. Продолжительность жизни в 30 с небольшим лет и cмepтнocть на уровне беднейших стран тогдашнего мира:
Затем к власти пришли большевики, которые "тоталитарно" начали делать то, что не делала царское правительство: насаждать населению правила гигиены и санитарии, строить школы и больницы, давать массовое образование и насаждать культуру в массы. Одним из многочисленных результатов этого стало то, что в течении жизни одного поколения, СССР из антилидеров по cмepтнocти населения стал лидером:
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За этим сухими цифрами скрываются десятки миллионов спасенных жизней, между прочим:

Далее ситуация стала меняться по причине завершения индустриального демографического перехода, неизбежных и естественных процессов снижения рождаемости и старения, характерного для всех индустриально развитых стран. Но смертность населения до самого конца СССР все равно оставалась на европейском уровне. Это хорошо видно при сравнении с Германией:

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Но,. как видно из графика, в 90-е происходит аномальный скачок cмepтнocти населения, который унес порядка 13-14 миллионов жизней россиян с 1991 года. Показатели cмepтнocти с тех пор несколько снизились, достигнув 12,3 промилле по итогам 2019 года (лучший результат с 1992 года). Но Россия все равно остается в группе стран с самой высокой cмepтнocтью в мире:

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Так, Россия, которую некоторые нам силой и обманом навязали в 1991 году, никак не уходит, продолжая уносить ежегодно сотни тысяч жизней россиян, уходящих из жизни зачительно раньше своего времени.

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/burckina_new/rossiia-kotoruiu-my-poteriali-prishla-i-nikak-ne-uidet-5e40fa34b72e851477374ac1

Метки: народ, развитие

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